Met ruim 40 uur vertraging: (weinig ambitieus) akkoord bereikt op VN-Klimaatconferentie ADN

15 december 2019

12u08

Bron: ANP, De Morgen, Belga 18 Milieu Ruim 40 uur na de geplande sluiting van de klimaatconferentie COP25 in Madrid zijn de bijna 200 aanwezige landen tot een weinig ambitieus slotakkoord gekomen. In een slotverklaring, na twee weken onderhandelen, hebben alle staten toegezegd om hun klimaatbeschermingsdoelstellingen voor 2030 volgend jaar “zoveel mogelijk aan te scherpen”. Over de handel in uitstootrechten kwam geen akkoord uit de bus. Die discussie over artikel 6 van van het klimaatakkoord van Parijs werd ditmaal naar de klimaattop van volgend jaar in Glasgow verwezen.

Doel van de conferentie was om het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 te versterken. In dat akkoord spraken de landen af om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden Celsius. De standpunten van de deelnemers lagen in Madrid ver uit elkaar. Het leek dan ook lange tijd onzeker of er een akkoord kon worden bereikt.

Uitstel

De landen onderstrepen in het slotakkoord de “hoogdringendheid” om actie te ondernemen tegen de opwarming van de aarde. Maar er is geen akkoord over de essentiële punten die nodig zijn om de klimaatproblematiek aan te pakken. De belangrijkste beslissingen zijn een jaar uitgesteld tot de volgende klimaatconferentie in het Schotse Glasgow. Zo is er nog geen afspraak gemaakt over de handel in CO2-emissies, wat een van de belangrijkste doelen was voorafgaand aan het overleg. Het gaat om zeer technische materie, die evenwel zeer belangrijk is. Als het kader voor de handel in uitstootrechten te vaag of te laks is, kan dat het klimaatakkoord van Parijs op de helling zetten.

Forse kritiek

De milieubeschermingsorganisaties Greenpeace en Wereld Natuur Fonds (WNF) hebben forse kritiek op de uitkomst van de conferentie. Ze beschouwen de internationale inspanningen voor meer klimaatbescherming als onvoldoende en spreken van een diepe crisis. “Deze klimaatveranderingsconferentie was een aanval op het hart van het Akkoord van Parijs”, zei een woordvoerder van Greenpeace vandaag.

“De onderhandelingen werden gegijzeld door de grootste vervuilers”, stelt het WNF. “Wat in Madrid ontbrak was de politieke wil om echt iets aan de klimaatverandering te doen.”

Geen urgentie

De top moest de laatste regels afspreken voor de implementatie van het akkoord van Parijs uit 2015, dat volgend jaar ingaat. Madrid zou echter ook duidelijk moeten maken dat de bijna 200 landen beseffen dat de gevolgen van de klimaatcrisis steeds ernstiger worden en dat zij er dus alles aan moeten doen om de wereld onder een relatief veilige 1,5 graad te houden. Met de huidige klimaatplannen stevenen we af op een rampzalige 3,2 graad opwarming.

Die urgentie tekende zich de afgelopen twee weken niet af, door obstructie van grote uitstoters als Australië, Brazilië, Saudi-Arabië en de VS. Tot frustratie van onder meer kleine eilandstaten, alsook de Europese Unie, die deze week de ‘Green Deal’ presenteerde. Waarnemers waarschuwen dat het gebrek aan ambitie en voortgang de strijd tegen de opwarming bedreigen. “Het lot van het akkoord van Parijs staat hier op het spel”, zei Andrew Norton van het Internationale Institute for Environment and Development, een denktank in Londen.

Volgens het akkoord van Parijs moeten landen komend jaar vóór de cruciale klimaattop in Glasgow in november nieuwe aangescherpte klimaatplannen indienen om te zorgen dat het doel van 1,5 graad in zicht blijft. Vrijwel geen land heeft dat al gedaan. Van de grote uitstoters heeft alleen de Europese Unie deze week een aanzet gegeven, met haar doel van klimaatneutraliteit (netto nul uitstoot) in 2050 en 50 tot 55 procent minder emissies in 2030.