Menselijke impact op klimaatopwarming veel groter dan vulkaanuitbarstingen: “3 enorme uitbarstingen per dag om mens te evenaren” AW

28 december 2018

12u04

Bron: Het Nieuwsblad, KMI 1 Milieu De Anak Krakatau in Indonesië, de Mount Agung in Bali en de Etna in Sicilië: afgelopen maanden moesten talrijke landen afrekenen met vulkaanuitbarstingen. Het resultaat? Aardverschuivingen, verstoord vliegverkeer en enorme aswolken. Toch is de impact van vulkaanuitbarstingen op de klimaatopwarming minder groot dan die van de mens. Meer zelfs: vulkaanuitbarstingen kunnen een koelend effect hebben.

Terwijl de gitzwarte en onheilspellende wolken rondom een uitgebarsten vulkaan anders doen vermoeden, de impact voor het milieu en de klimaatopwarming blijft beperkt. Terwijl alle vulkanen samen jaarlijks naar schatting zo’n 645 miljoen ton CO2 uitstoten, gaat het bij de mens om miljarden ton CO2: 36 miljard om precies te zijn. “Om de uitstoot van de mens te evenaren, zouden iedere dag drie enorme uitbarstingen moeten plaatsvinden”, aldus Ethan Siegel, Amerikaanse astrofysicus.



Vulkaanuitbarstingen binnen de tropen (Indonesië, zuidelijk Azië, Afrika en Zuid-Amerika) hebben zelfs een verkoelend effect op de aarde. Vulkaanuitbarstingen brengen veel stof en zwavelgassen in de atmosfeer waardoor een beschermende laag ontstaat. De kleinste deeltjes blijven hangen en beschermen de atmosfeer tegen zonnestralen. Logischerwijs koelt de aarde af zodra minder zonnestralen zich een weg doorheen de atmosfeer kunnen banen.

Wereldwijd afkoelend effect

Dat afkoelend effect kan maanden tot zelfs jaren aanhouden en geldt voor vrijwel de hele aarde. Er is wel een belangrijke uitzondering: in West-Europa zijn de winters na een grote vulkaanuitbarsting in de tropen net milder. De vulkanen op IJsland hebben overigens het grootste temperatuureffect.