Menselijke constructies nemen oppervlakte zo groot als België van de oceanen in beslag AW

01 september 2020

11u30

Bron: Scientias 1 Milieu Vermits er op het land minder en minder plaats is, verplaatsen mensen hun bouwplannen vaker naar het water. Volgens een recent onderzoeksrapport is er intussen al 32.000 vierkante kilometer, of een oppervlakte die iets groter is dan België, volgebouwd met golfbrekers, tunnels en reusachtige olieplatformen. En die oppervlakte groeit volgens een recent onderzoek dat gepubliceerd werd in het vaktijdschrift Nature Sustainibility

Naar verwachting zal er tegen 2028 liefst 40.000 kilometer – iets minder dan de oppervlakte van Nederland (41.543 vierkante kilometer) – oceaan bebouwd zijn. Die bebouwde oppervlakte bestaat voornamelijk uit tunnels, havens, golfbrekers, bruggen en olieplatformen. Al worden er ook steeds meer duurzame projecten opgestart, denk daarbij aan zonneparken en windmolens.

2 miljoen vierkante kilometer aangetast

Een oppervlakte van 32.000 vierkante kilometer, of zelfs 40.000 vierkante kilometer in 2028, stelt in verhouding eigenlijk niet veel voor: het gaat om amper 0,008 procent van de totaaloppervlakte van oceanen. Anderzijds wordt een veel grotere oppervlakte beïnvloed door de menselijke activiteit. Volgens het onderzoek wordt 0,5 procent van de oceanen op die manier aangetast, of maar liefst 2 miljoen vierkante kilometer. Dat is een oppervlakte zo groot als Groenland.

De onderzoekers waarschuwen voor de mogelijke impact van de bouwplannen op zee. “Mensen wijken al uit naar zee sinds 2000 voor Christus. Toen werden omwille van de scheepvaart havens gebouwd, en ter bescherming van kustgebieden golfbrekerachtige structuren aangelegd”, aldus ecoloog en onderzoeker Ana Bugnot. “Maar sinds halverwege de twintigste eeuw gaan de ontwikkelingen sneller.” Bovendien gaat het vaak om kustgebieden waar sprake is van een ‘mariene bouwexplosie’. “Dit zijn de gebieden met de grootste biodiversiteit.” In plaats van die gebieden te verstoren, zouden we ze moeten koesteren waarschuwt Bugnot.