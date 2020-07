Megabranden in Siberië vernielen gebied zes keer groter dan België: “Russische overheid moet snel in actie komen” ES

22 juli 2020

17u38

Bron: CBS News, Greenpeace 0 Milieu In Siberië hebben ‘megabranden’ sinds januari ruim 19 miljoen hectare bos, steppe en velden vernietigd, blijkt uit satellietgegevens. Dat is meer dan zes keer de oppervlakte van België. Milieuorganisatie Greenpeace bekritiseert de passieve houding van de Russische autoriteiten “die er ook dit jaar niet in slagen de branden te stoppen, ten koste van het klimaat en van lokale gemeenschappen”.

Hoewel de branden voornamelijk in afgelegen gebieden zoals in Oost-Siberië en het Russische Verre Oosten woeden, zijn de effecten ervan ook elders te voelen. Afgelopen week werden de steden Jakoetsk (in Jakoetië), Ugorsk en Sovetsky (in het Khanty-Mansiysky district) en veel kleinere steden en dorpen getroffen door schadelijke rook. “De slechte luchtkwaliteit leidt tot ademhalingsproblemen en belast de luchtwegen, wat tijdens de Covid-19-pandemie nog zorgelijker is dan anders”, zegt Greenpeace Nederland.

Passieve houding Rusland

“De Russische overheid moet snel in actie komen om een einde te maken aan de giftige rook die de steden bedekt. In plaats van te bezuinigen op het bosbeheer moet erin geïnvesteerd worden, om onze gezondheid en ons klimaat te beschermen”, zegt Grigory Kuksin, hoofd van de Brandbestrijdingseenheid van Greenpeace Rusland.

Volgens het Russische agentschap voor bosbrandbeheer werd dinsdag een noodteam uitgestuurd om branden in acht verschillende gebieden te bestrijden. In 55 andere gebieden zijn brandveiligheidsteams ingezet die de branden onder controle moeten houden.

Vorige week werden er 797 bosbranden geblust in 43 gebieden met een totale grote van 63.000 hectaren. Er werd vastgesteld dat de mens en blikseminslagen tijdens onweer de twee belangrijkste oorzaken van de branden zijn.

Extreme temperaturen

De branden lijken een jaarlijks fenomeen te zijn geworden, maar zijn sinds de recordhitte die er afgelopen maand gemeten werd erger geworden. In juni bereikte het kwik in Verchojansk, een stadje in Jakoetië, niet minder dan 38 graden. Dat is 18 graden warmer dan de gemiddelde maximumtemperatuur in juni.

Klimaatprojecties voorspellen dat deze omstandigheden tegen 2100 het nieuwe normaal zullen zijn, met als belangrijkste gevolg het ontdooien van de permafrost, de permanent bevroren ondergrond in zeer koude gebieden.