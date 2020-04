Meer fijn stof in de lucht: informatiedrempel in Vlaanderen overschreden kg

09 april 2020

13u18

Bron: Belga 0 Milieu Sinds gisteren worden in de meetnetten van de drie Belgische gewesten verhoogde fijnstofconcentraties in de lucht gemeten. In Vlaanderen is de informatiedrempel van 50 microgram per kubieke meter zelfs overschreden, zo meldt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel).

De 24-uurgemiddelde PM10-concentratie om 9 uur bedroeg 54 microgram per kubieke meter in Vlaanderen. In Wallonië en Brussel wordt de drempel (nog) niet overschreden. Omdat verwacht wordt dat de 24-uurgemiddelde PM10-concentraties in Vlaanderen nog minstens 24 uur hoger zullen zijn dan 50 microgram per kubieke meter, wordt de bevolking geïnformeerd.

Secundair stof

Er zijn twee soorten stof: het primaire fijn stof, dat rechtstreeks in de lucht wordt uitgestoten, en het secundair fijn stof, dat ontstaat door reacties in de lucht. Volgens Ircel is de verhoogde fijnstofconcentratie op dit moment te wijten aan secundair stof.

"De fijnstofconcentraties zijn verhoogd door de vorming van secundair (anorganisch en organisch) fijn stof", zegt Ircel. "Secundair anorganisch fijn stof wordt gevormd door reacties tussen stikstofoxiden (vooral afkomstig van het verkeer) en ammoniak (landbouw) wanneer de weersomstandigheden gunstig zijn. Deze lentesmogepisodes komen af en toe voor in het voorjaar."

Minder auto’s, toch vervuiling

Ircel legt nog uit dat fijn stof meer bronnen heeft dan alleen het wegverkeer. "Ondanks de maatregelen in het kader van de Covid-19-crisis die zorgen voor gevoelig minder luchtvervuiling door het verkeer (vooral stikstofdioxide of NO2 en dieselroet) zijn er naast het resterende auto- en vrachtverkeer ook andere bronnen van luchtvervuiling zoals gebouwenverwarming, industrie en landbouw die bij ongunstige weersomstandigheden zorgen voor verhoogde fijnstofconcentraties."

