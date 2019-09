Meer dan zestig landen willen klimaatneutraliteit tegen 2050 SVM

23 september 2019

16u21

Bron: Belga 2 Milieu 66 landen hebben zich aangesloten bij de doelstelling om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Dat maakten de Verenigde Naties (VN) net voor de start van een klimaattop in New York bekend.

Die 66 landen willen samen met tien regio's, 102 steden en 93 bedrijven tegen midden deze eeuw aan een nuluitstoot van broeikasgassen komen. Wetenschappers hebben dit objectief gesteld om de opwarming van onze planeet binnen de grenzen te houden van het Akkoord van Parijs in 2015. De temperatuur moet tegen het eind van deze eeuw minder dan 2 graden Celsius stijgen ten opzichte van het pre-industriële tijdperk.

"De dringendheid van het klimaat is een race die wij aan het verliezen zijn, maar we kunnen nog winnen", aldus VN-secretaris-generaal Antonio Guterres. De top zelf is om 16 uur Belgische tijd begonnen.

Nog volgens de VN hebben 68 landen zich geëngageerd om officieel hun klimaatplannen tegen 2020 aan te schroeven. Tegen dan moeten de 195 ondertekenaars van het Akkoord van Parijs nieuwe engagementen op tafel leggen. Dertig landen behoren ook tot een alliantie die belooft om vanaf 2020 geen steenkoolcentrales meer te bouwen.

Ook Rusland engageert zich

In Rusland ondertekende premier Dmitri Medvedev een decreet waarmee het land zich engageert voor het Akkoord van Parijs. “We zullen zorgen voor minder luchtvervuiling en bossen aanleggen”, klinkt het. “Voor mensen die in regio’s met permafrost wonen, is dit ook een kwestie van veiligheid. Klimaatverandering ontdooit de bodem daar.”

Hoe Rusland de uitstoot van CO2 zal verminderen, is vooralsnog onduidelijk. Het land, dat voornamelijk leeft van zijn gas- en olievoorraden, is een van de landen met de hoogste koolstofdioxide-uitstoot.