Meer dan half miljoen mensen nemen deel aan klimaatbetoging in Montreal IB

28 september 2019

01u35

Bron: Belga 0 Milieu In het Canadese Montreal hebben vandaag ongeveer 500.000 mensen deelgenomen aan een klimaatbetoging. Dat hebben de organisatoren van de manifestatie bekendgemaakt. Ook de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg was van de partij. De betoging kaderde in de wereldwijde klimaatstaking van vrijdag.

Dit is “de grootste manifestatie uit de geschiedenis van Quebec”, verklaarde François Geoffroy van het collectief ‘De planeet nodigt zich uit in het Parlement’ aan de menigte. De politie gaf geen officieel cijfer vrij. “We zijn minstens met 500.000. Jullie mogen trots zijn op jullie zelf”, voegde een verheugde Thunberg er aan toe. “Het is een noodgeval en we zullen niet werkeloos blijven toekijken. Wij zijn de verandering en de verandering komt eraan”, klonk het voorts. “Deze week kwamen leiders van over de hele wereld in New York bijeen, ze stelden ons opnieuw teleur met hun holle woorden en hun ontoereikende plannen”, verwees de Zweedse naar de VN-top over het klimaat.

De klimaatactiviste had in Montreal ook een ontmoeting met de Canadese premier Justin Trudeau. Ze verweet hem dat hij niet genoeg doet om het probleem van de klimaatverandering aan te pakken en voegde eraan toe dat ze hetzelfde zegt aan elke politicus die ze ontmoet. “Mijn boodschap aan alle politici is dezelfde - luister gewoon naar de wetenschap en handel daarnaar”, besloot Thunberg.