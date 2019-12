Meer dan duizend gemeenten, organisaties en bedrijven vragen invoering van statiegeld LH

09 december 2019

11u09

Bron: Belga 1 Milieu Meer dan duizend gemeenten, organisatie en bedrijven in Nederland en België hebben zich aangesloten bij de Statiegeldalliantie, een vereniging die pleit voor het invoeren van statiegeld op alle plastic flessen en drankblikjes. De vereniging roept de Vlaamse regering op om het voorbeeld van de Brusselse en de Waalse regering te volgen.

Twee jaar geleden startte het initiatief met 21 aangesloten organisaties, en is ondertussen uitgegroeid tot meer dan duizend aangesloten middenveldorganisaties, bedrijven, verenigingen en gemeenten. In België gaat het om 3 Brusselse gemeenten, 6 Waalse gemeenten en 185 Vlaamse gemeenten (62 procent).

In Nederland zijn net niet alle gemeenten voorstander (98 procent). "Het is een primeur dat gemeenten, steden, boeren-, consumenten- en milieuorganisaties zich achter dezelfde zaak scharen - en dan ook nog eens uit twee verschillende landen", klinkt het in een persbericht.

Volgens de alliantie zijn 8 op de 10 burgers zowel in Nederland als in Vlaanderen voorstander van het initiatief. De organisatie verwijst daarmee in ons land naar een peiling van De Standaard uit juni 2018.

De discussie over de plastic vervuiling staat inmiddels ook op de politieke agenda. De nieuwe Brusselse en Waalse regeringen beslisten beiden dit jaar in hun regeerakkoorden om statiegeld deze regeerperiode nog in te voeren. De Statiegeldalliantie roept daarom de Vlaamse regering op om het voorbeeld van de Waalse en de Brusselse regering te volgen. "Enkel met statiegeld kan de Europese inzameldoelstelling voor plastic flessen gehaald worden", aldus de organisatie.