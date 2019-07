Meer dan 160 natuuractivisten gedood in 2018 tvc

30 juli 2019

14u22

Bron: Belga 3 Milieu Meer dan 160 mensen die zich engageren voor natuur- en milieubescherming zijn in het voorbije jaar om het leven gekomen bij deze activiteiten. Dat meldt de ngo Global Witness in zijn jaarverslag. Het gaat in totaal om 164 overlijdens of meer dan drie per week. Dat zijn er 37 minder dan het jaar voordien, toen 201 overlijdens van natuur- en milieubeschermers genoteerd werden.

De meeste slachtoffers vielen in de mijnbouwsector (43), gevolgd door agrarische projecten (21) en houtverwerking (13). In 55 gevallen kon geen welomschreven motief gevonden worden. Opmerkelijk is de stijging van het aantal doden dat te maken heeft met het beheer van watervoorraden. In die sector steeg het aantal doden van 4 in 2017 naar 17 in 2018.

Wat de nationaliteiten van de slachtoffers betreft, staan de Filipijnen op kop met 30 doden (in 2017 nog 48). In Brazilië daalde het aantal slachtoffers van 57 naar 20. Meer dan de helft van de doden viel in Zuid-Amerika.