McDonald’s test plantaardige hamburger Redactie

27 september 2019

04u06

Bron: AD 0 Milieu Hamburgergigant McDonald’s gaat een test uitvoeren met een plantaardige hamburger. Het bedrijf maakte vandaag bekend dat de zogenoemde PLT-burger, dat staat voor plant, sla en tomaat (plant, lettuce, tomato), vanaf het eind van de maand gedurende 12 weken in 28 restaurants zal worden verkocht in het zuidwesten van de Canadese provincie Ontario.

McDonald’s zegt dat het een speciaal recept heeft ontwikkeld en gebruikmaakt van burgers van het bedrijf Beyond Meat, een start-up uit Californië die ‘vlees’ maakt van erwten, koolzaadolie, bietensap en andere ingrediënten. De aandelen van Beyond Meat Inc. stegen met meer dan 11 procent na de aankondiging.

Het kleinschalige marktonderzoek komt een half jaar nadat grote concurrent Burger King begon met het testen van een plantaardige burger die wordt gemaakt door het bedrijf Impossible Foods, een rivaal van Beyond Meat. De zogenoemde Impossible Whopper (de onmogelijke Whopper) wordt nu landelijk verkocht in de VS.

Het was al lang geen vraag meer óf, maar wanneer McDonald’s, ’s werelds grootste hamburgerketen, zich op de markt van vleesalternatieven zou begeven.

Niet speciaal op vegetariërs of veganisten gericht

De plantaardige burgers zijn niet speciaal gericht op vegetariërs of veganisten, maar op vleeseters die plantaardig voedsel gezonder en milieubewuster vinden. Uit recent onderzoek blijkt dat 61 procent van de Amerikaanse vleeseters soms vegetarisch of veganistisch eten bestellen in restaurants.

Volgens McDonald's worden de PLT-burgers gegrild op dezelfde grills als die voor vlees en eieren.

“Waarom maar een kleine test?’’, schreef Ann Wahlgren, vicepresident voor het mondiale menu van McDonald’s. “We zitten in de leerfase, dus testen is een belangrijk onderdeel van hoe we ons menu samenstellen. We willen eerst goed nadenken en alles overzien, voordat we de stap zetten.”