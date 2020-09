Maximaal 20 stukken afval per 100 meter is de nieuwe norm voor Europese stranden kv

18 september 2020

17u34

Bron: Belga 0 Milieu Maximaal 20 stukken afval per 100 meter kuststrook. Dat is de streefwaarde die experts van de lidstaten hebben afgesproken om de Europese stranden properder te maken. Er ligt nog opruimwerk op de plank: in 2015 en 2016 bedroeg het gemiddelde aan de Noordzee wel 233 stukken afval.

Naar aanleiding van 'World Clean Up Day' op 19 september publiceerde de Commissie vrijdag voor het eerst een streefwaarde die de strijd tegen afval aan de Europese kuststroken concreet moet maken. "Ik roep de lidstaten op om deze streefwaarde te gebruiken en maatregelen te nemen om stranden zonder afval te bekomen", zei milieucommissaris Virginijus Sinkevicius.

De streefwaarde is afgesproken onder experts van de lidstaten in het kader van de uitvoering van de Europese kaderrichtlijn mariene strategie. Ze zijn dus uitgekomen op 20 items per 100 meter kustlijn. Daarmee worden alle weggegooide spullen groter dan 2,5 centimeter bedoeld, van sigarettenpeuken over visnetten tot industriële verpakkingen.



De experts bestudeerden gegevens over de hoeveelheid afval op meer dan 330 Europese stranden in 2015 en 2016. Volgens die data voldoet maar 15 procent van de stranden aan de nieuwe norm. Het gemiddelde varieerde in die jaren van 40 items aan de Baltische Zee over 233 items aan de Noordzee tot 274 items aan de Middellandse Zee.