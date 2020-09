Mauritius vraagt 28 miljoen euro aan Japan na olieramp HLA

02 september 2020

08u12

Bron: Belga 2 Milieu Mauritius eist dat Japan 1,34 miljard Mauritiaanse roepie (zo'n 28 miljoen euro) betaalt om de vissers die getroffen zijn door de olieramp te helpen. Dat meldt persagentschap Kyodo. Een Japanse tanker liep eind juli op een rif en meer dan 1.000 ton olie lekte in de wateren rond het eiland.

Volgens Mauritius kost de bouw van 100 vissersboten ongeveer 1,2 miljard roepie. Daarnaast is 9,7 miljoen roepie nodig voor de opleiding van 474 vissers en 60 schippers om te leren vissen in wilde wateren, klinkt het. Voorts vraagt het eiland 134 miljoen roepie voor de renovatie van een onderzoekcentrum naar visserij dat in de jaren 80 met hulp van Japan is gebouwd. Daar zouden vissers opgeleid kunnen worden. Volgens een functionaris van de ambassade van Japan in Mauritius heeft Japan al verschillende aanvragen gekregen. "Japan probeert zo snel mogelijk te doen wat het kan", stelt hij.

Het bulkschip Wakashio strandde op 25 juli bij het eiland. Zowat 1.000 van de 4.000 ton stookolie die het aan boord had, kwam daarbij terecht in de kustwateren van het toeristenoord. Drie weken later brak het schip in tweeën. De kapitein en een officier van de Wakashio, een Indiër en een Sri Lankaan, werden vorige week opgepakt in Port Louis. Ze worden aangeklaagd voor onveilige navigatie.



Zowel de Japanse rederij Mitsui O.S.K. Lines als de regering van Mauritius kreeg heel wat kritiek, omdat het schip zo dicht bij het rif aan het varen was en het dagenlang duurde voor de autoriteiten op de plaats van de ramp aankwamen. De regering zelf wijst naar het slechte weer als reden voor de trage interventie.

Dinsdag vielen twee doden bij de opruimactie, nadat hun sleepboot in aanvaring was gekomen met een ander schip. Twee anderen zijn nog vermist. In augustus spoelden zeker 39 dolfijnen dood aan op Mauritius. Volgens milieuorganisaties is de dolfijnensterfte waarschijnlijk toe te schrijven aan het olielek, maar de overheid ontkent de link.

Lees ook: Experts: “Olievervuiling Mauritius bedreigt koraal op lange termijn”(+)