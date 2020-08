Mauritius mag schip met gelekte stookolie niet laten zinken SVM

19 augustus 2020

17u46

Bron: Belga 0 Milieu De plannen van Mauritius om een deel van een gestrand schip te laten zinken moeten opgeborgen worden. Dat scenario zou te veel bijkomende schade voor het milieu en voor de zeldzame flora en fauna in het gebied met zich meebrengen, zegt milieuorganisatie Greenpeace.

De Japanse olietanker MV Wakashio was op 25 juli vastgelopen voor het eiland in de Indische Oceaan. Het schip, dat later in tweeën brak, lekte ongeveer 1.000 ton van de 4.000 ton stookolie die het vervoerde.

"Van alle beschikbare opties kiest de regering van Mauritius de slechtste", meldt Happy Khambule van Greenpeace Africa. "Het laten zinken van dit schip zou de biodiversiteit in gevaar brengen en de oceaan vervuilen met grote hoeveelheden zware metalen, waardoor ook andere gebieden bedreigd worden. Denk bijvoorbeeld maar aan het Franse eiland La Réunion."

Druk neemt toe

De regering van Mauritius had eerder deze week bekendgemaakt dat ze een deel van de Wakashio tot zinken wil brengen. De voorkant van het schip zou daarbij naar diepe wateren gesleept worden. De rest zou beetje bij beetje weggehaald worden.

Het bedrijf Nagashiki Shipping en de regering van Mauritius staan onder toenemende druk om uit te leggen waarom het schip zo gevaarlijk dicht bij het rif voer. Daarnaast duurde het ook dagen vooraleer de autoriteiten ter plaatse kwamen.



