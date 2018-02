Markt van zonnepanelen trok vorig jaar flink aan: nu al 4.000 voetbalvelden aan zonnepanelen in ons land ADN

05 februari 2018

20u03

De markt van de zonnepanelen is het voorbije jaar weer aangetrokken, blijkt uit cijfers van Apere, de Waalse organisatie die duurzame energie promoot. Vooral in Vlaanderen waren er opvallend meer nieuwe installaties.

Over heel het land kwam er in 2017 voor 264 megawattpiek (MWp) aan zonnepanelen bij, de helft meer groei dan in 2016. De meeste nieuwe installaties waren kleine, bij particulieren.

De meeste daarvan zijn op conto van Vlaanderen: 42.500 nieuwe installaties, goed voor 193 MWp. In Wallonië kwamen er 5.600 installaties bij (33 MWp) en in Brussel voor 5 megawattpiek.

Grootste groei in voorbije vier jaar

De groei in 2017 was daarmee de grootste in de voorbije vier jaar. Alles samen telt ons land nu voor 3.816 MWp aan zonnepanelen, goed voor een oppervlakte van vierduizend voetbalvelden, berekende Apere. Per inwoner komt dat neer op 336 Wp.

Deze panelen leverden het voorbije jaar zo'n 3,2 TWh op, goed voor bijna 4 procent van de totale energieconsumptie in ons land. In 2016 was dat nog 3,7 procent van de totale behoefte.