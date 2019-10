Maleisië onderzoekt illegale containers met plastic afval die uit België komen TT

12 oktober 2019

10u27

Bron: Belga 0 Milieu Het Maleisische ministerie van Milieu onderzoekt zeven illegale containers die uit België komen, en waarvan ze vermoeden dat er Nederlands plastic afval in zit. Dat heeft het laten weten aan het televisieprogramma De Monitor van de Nederlandse openbare omroep KRO-NCRV.

Woordvoerder Fabian Paardekooper van de Inspectie voor Leefomgeving & Transport (ILT) bevestigt dat er een onderzoek gaande is. Paardekooper: "Het gaat om plastic afval dat verscheept is vanuit Antwerpen. Een Nederlandse handelaar is hierbij betrokken. Die heeft voor de afvoer en verscheping gezorgd. Omdat het land van herkomst België is, zullen zij het onderzoek leiden. Wij werken hieraan mee."

Het Maleisische ministerie laat weten dat de containers geen vergunning hebben om verscheept te worden naar Maleisië. Wat het precies voor plastic afval is en of het vervuild is, wordt nog onderzocht.

Westerse landen sturen volgens het ministerie vaker illegaal plastic afval naar Maleisië onder het mom van recycling. Vermoedelijk omdat het goedkoper is dan verwerking in Europa. Het plastic wordt illegaal verbrand of gestort. De verwerking zorgt voor vervuiling van de lucht, het grondwater en de rivieren.

In internationale media gaf milieuminister Yeo Bee Yin afgelopen voorjaar aan dat Maleisië niet gebruikt wil worden als dumpplek en dat het de containers terugstuurt op kosten van het land van herkomst.