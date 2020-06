Macron geeft gehoor aan burgerinitiatief en kondigt grootse klimaathervormingen aan: 15 miljard extra voor "ecologische conversie”, ‘ecocide’ wordt strafbaar kv

29 juni 2020

18u01

Bron: Belga, FranceInfo, The Guardian 10 Milieu Frankrijk trekt de volgende twee jaar 15 miljard extra uit voor "ecologische conversie", zo heeft president Emmanuel Macron vandaag aangekondigd op de Burgerconventie in het Elysée over het klimaat. Macron deelde ook mee dat hij ecocide - het ernstig toebrengen van schade aan het milieu of de gezondheid van diersoorten (inclusief de mens) - strafbaar wil maken.

De Burgerconventie voor het klimaat bestaat uit 150 leden die de voorbije negen maanden werkten aan een hele reeks voorstellen die de klimaatverandering moeten aanpakken. De conventie werd vorig najaar op vraag van de president opgestart om beleidsvoorstellen uit te werken die moeten helpen om de uitstoot van broeikasgassen in Frankrijk tegen 2030 met 40 procent terug te dringen.

Hun 149 suggesties werden vorige week ingediend bij het Elysée en op drie voorstellen na, werden ze allemaal door Macron aanvaard, die beloofde om ze “ongefilterd” voor te leggen aan de overheid en het parlement. Hij hoopt de voorstellen tegen het einde van de zomer in wetten te gieten en feliciteerde de commissie om “ecologie centraal te plaatsen in het ecologisch model”.



De Franse president gewaagde van een "fonds voor ecologische transformatie van onze economie in het relanceplan", in het bijzonder "investeringen in schoon transport, renovatie van onze gebouwen" en “het uitvinden van de industrie van morgen”.

Macron kondigde ook aan dat hij er bij de internationale instanties zal op aandringen om van ecocide een erkend misdrijf te maken en dat hij zal onderzoeken hoe dat ook in de Franse wet kan geïmplementeerd worden.

Verder stemde hij in met het principe een moratorium in te stellen op nieuwe winkelzones in de nabijheid van steden, en met hulpmaatregelen voor de renovatie van gebouwen.

Mits de goedkeuring van het Franse parlement wil Macron ook een referendum houden over een herziening van de grondwet, om de begrippen biodiversiteit, milieu en strijd tegen de opwarming van de aarde in te voeren en “het milieu toe te voegen aan de andere Franse basiswaarden”. Hij wil sneller kunnen schakelen op het gebied van klimaat- en milieuvriendelijke beleidsvorming.

Het staatshoofd wees wel een taks van 4 procent op dividenden ter financiering van een een nieuw milieubeleid van de hand omdat dit riskeert “investeringen te ontmoedigen” en besliste om het debat over een snelheidsbeperking van 110 km per uur te verdagen.

De maatregelen volgen een dag nadat Macrons partij La République en marche ! (LREM) het niet al te best deed in de tweede ronde van de Franse lokale verkiezingen. Groene verkiezingskandidaten wonnen dan weer flink aan terrein.