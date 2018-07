Luminus bouwt drie windmolens in Geel bvb

06 juli 2018

13u57

Bron: Belga 0 Milieu Luminus heeft vandaag een overeenkomst getekend voor de bouw van drie windmolens op het bedrijventerrein Geel West. Om tegemoet te komen aan bezwaren van de buurtbewoners, engageert het energiebedrijf zich om te investeren in vier energieprojecten in basisscholen en parochiezalen in de gemeenschap.

De bouw van de windturbines - op de terreinen van Janssen Pharmaceutica, Boons en Transfurans Chemicals - zal starten in 2019. Samen zullen de windmolens met elk een totale hoogte van 189 meter jaarlijks 25.000.000 kWh groene energie produceren.

Om de betrokkenheid van de lokale bevolking te vergroten, engageert Luminus zich voor energieprojecten in de deeldorpen waar de windmolens komen, Stelen en Punt. Het is de eerste keer dat het bedrijf bij de bouw van windmolens dergelijke extra projecten voor de plaatselijke gemeenschap doet.

Via een online platform konden de inwoners opmerkingen geven en suggesties doen. Daaruit zijn vier concrete projecten in twee basisscholen en twee parochiezalen gekomen. Zo maakt Luminus een sanitair gebouw van basisschool TOP@Punt in Punt energiezuinig met onder andere geautomatiseerde kranen en energiebesparende verlichting. Het hoofdgebouw van basisschool Kompas in Stelen krijgt dakisolatie en zonnepanelen die het volledige stroomgebruik van de school zullen dekken.

Burgemeester Vera Celis spreekt van een positieve samenwerking. "Aanvankelijk was er protest. Zeker in Stelen, waar al verschillende windmolens staan." Maar door het online platform, waarop Luminus communiceerde over bouwtechnische details van de windmolens zoals geluidsoverlast, slagschaduw en de bijkomende energieprojecten, zijn de inwoners volgens de burgemeester aan boord. "We hebben geen bezwaarschriften ontvangen."