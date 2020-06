Luchtvervuiling in Europa neemt nog niet toe sinds versoepeling maatregelen HLA

11 juni 2020

13u17

Bron: Belga 0 Milieu De Europese atmosfeermonitoringsdienst Copernicus (CAMS) ziet nog geen duidelijk signaal dat de luchtvervuiling in Europa toeneemt sinds de lockdownmaatregelen versoepeld zijn. Dat zegt de atmosfeermonitoringsdienst donderdag in een mededeling.

De CAMS visualiseert actuele data over luchtkwaliteit en heeft de impact van de COVID-19-maatregelen gemonitord via een speciale microsite. Daarbij heeft de dienst nog geen duidelijke signalen gekregen van een toename in luchtvervuiling en een terugkeer naar het oude niveau. Dat is een verschil met bijvoorbeeld China, waar activiteiten en uitstoot alweer op het niveau zitten van voor COVID-19.

De dienst zag tussen januari en april in veel Europese gebieden een vermindering in vervuilende stoffen in de lucht. Dit ging samen met de introductie van strikte lockdownmaatregelen vanwege COVID-19. "Nu de maatregelen soepeler worden, verwachten wij een groei te zien. Deze groei blijkt echter nog niet uit onze data. Er zit veel variatie in de oppervlakteconcentratie van vervuilende stoffen vanwege factoren zoals het weer en het blijft een uitdaging om veranderingen in vervuilingsdichtheid waar te nemen", zegt Mark Parrington, Senior Scientist bij CAMS.

Minder werkverkeer en transport

In Europa worden de maatregelen voorzichtig en progressief versoepeld, waardoor bijvoorbeeld werkverkeer en transport nog altijd minder is dan voorheen. "Dit is belangrijk omdat een aantal gezondheidsvoordelen, die we hebben ervaren tijdens de lockdown vanwege verbeterde luchtkwaliteit, permanent kan zijn", zegt Vincent-Henri Peuch, Director bij CAMS. "Een aantal doelstellingen op het gebied van de reductie van luchtvervuiling werd gezien als te ambitieus en zelfs contraproductief, maar is nu reëel en kan worden onderbouwd met bewijs. Met gebundelde krachten, zoals voorgesteld in het Europese Green Deal-initiatief, kan verandering gerealiseerd worden.”

