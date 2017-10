Luchtvervuiling in Europa neemt af, maar eist nog altijd 500.000 levens per jaar sam

Bron: Belga 1 EPA Stuttgart is een van de Europese steden met veel luchtvervuiling. Milieu Ondanks een verbetering van de luchtkwaliteit, overlijden in Europa nog altijd meer dan 500.000 mensen vroegtijdig als gevolg van luchtvervuiling. Dat blijkt uit een rapport van het Europees Milieuagentschap (EEA). Fijnstof alleen al is in Europa verantwoordelijk voor 400.000 doden per jaar.

Uit het rapport blijkt dat verschillende beleidsmaatregelen en technologische ontwikkelingen hun vruchten afwerpen, waardoor de luchtkwaliteit in Europa langzaam verbetert. Toch zijn de meeste inwoners van Europese steden nog altijd blootgesteld aan slechte lucht, zo blijkt uit de in 2015 geregistreerde gegevens van meer dan 2.500 waarnemingsstations in heel het continent.



De drie belangrijkste vormen van vervuiling leidden in 41 Europese landen in 2014 tot 520.400 voortijdige overlijdens, tegenover 550.000 in 2013. Fijnstof maakte naar schatting 428.000 slachtoffers, terwijl stikstofdioxide (NO2) en troposferische ozon (O3) respectievelijk 78.000 en 14.400 mensen voortijdig het leven kostte.

"Het is bemoedigend om te zien dat vele Europese regeringen en vooral steden nu opstaan om de volksgezondheid te beschermen door de luchtkwaliteit te verbeteren", zegt Hans Bruyninckx, de Belgische directeur van het Europees Milieuagentschap.



"Maar als samenleving zouden we de prijs van luchtverontreiniging niet mogen accepteren. Met ingrijpende beslissingen en slimme investeringen in schoner vervoer, schonere energie en een schonere landbouw kunnen we niet alleen de vervuiling aanpakken maar ook de kwaliteit van ons leven verbeteren."

