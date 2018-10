Luchtkwaliteit verbetert in Gent maar stagneert in haven IB

10 oktober 2018

Bron: Belga 0 Milieu De luchtkwaliteit in Gent is de voorbije tien jaar duidelijk verbeterd, maar in de Gentse kanaalzone is de concentratie fijn stof sinds 2016 niet meer gedaald. Op één meetpunt is de luchtvervuiling het voorbije jaar zelfs toegenomen. Dat blijkt uit het tussentijds rapport van het Luchtactieplan Gent, dat Belga kon inkijken.

In 2016 engageerde Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege zich samen met lokale besturen en industrie om de luchtkwaliteit te verbeteren. Toen was de ambitie om daling van de uitstoot het fijnstof en stikstofdioxide, twee belangrijke luchtvervuilende stoffen, sinds 2003 verder te zetten. Dat blijkt te lukken in Gent, maar in de haven is de concentratie (industrieel) fijn stof sinds 2016 gestagneerd. De bevoegdheid voor heel wat industrie ligt daar bij de Vlaamse overheid. "Waar wij bevoegdheden hebben, nemen we onze verantwoordelijkheid duidelijk op", zegt schepen van milieu Tine Heyse.

In het ambitieus plan staan 58 concrete acties, vooral op het vlak van mobiliteit en transport. Zo moest de vergroening van wagenparken en de daling van het aantal dieselvoertuigen de uitstoot drukken. Ook ingrepen als het reeds ingevoerde circulatieplan, de uitbreiding van het voetgangersgebied en autodelen reduceren de concentratie NO2 (stikstofdioxide) drastisch. In lijn met eerdere studies, zoals Curieuzeneuzen, dalen de concentraties stikstofdioxide in de agglomeratie Gent en in de kanaalzone.

Stagnatie

Het terugdringen van de uitstoot van fijn stof, de tweede vervuiler die het Luchtactieplan wil reduceren, verloopt minder vlot. Hoewel in de Gentse agglomeratie en de Gentse Kanaalzone die luchtvervuiling sinds 2003 afneemt, tonen meetpunten in de kanaalzone nu een stagnatie. Het laatste jaar is er zelfs een lichte stijging te zien op één meetpunt. De Europese jaargrenswaarde wordt weliswaar gehaald, de WHO-richtwaarde, die maximaal 3 dagen met een concentratie hoger dan 50 microgram/m3 toelaat, niet.

De oorzaak ligt vooral bij staalreus ArcelorMittal en zijn hoge emissies. Het departement Omgeving van de Vlaamse overheid beklemtoont wel dat het staalbedrijf al grote inspanningen levert voor het terugdringen van haar emissies. Het staalbedrijf moet tegen 2020 ook rookgasrecirculatie toepassen op haar grootste fabriek, wat een zeer substantiële impact zal hebben op de uitstoot.

Fijnstofuitstoot

Ook in de agglomeratie Gent staan nog enkele initiatieven in de steigers om te zorgen dat de luchtkwaliteit blijft verbeteren. Daar komt de fijnstofuitstoot van houtverbranding en dieselvoertuigen. Gent heeft al beslist om een lage-emissiezone in te voeren in 2020. Maar er wordt ook ingezet op binnenvaart en cargofietsen om vrachtverkeer vermijden. Er worden eindelijk stappen gezet voor een passagierstrein in de haven. Ook openbaar vervoer in het economisch groeiende stadsdeel de zuidelijke mozaïek wordt onderzocht.

In totaal zijn 40 maatregelen van het Luchtactieplan in uitvoering, de deadline verstrijkt in 2020.