Luchtkwaliteit boven Noord-Italië fors verbeterd door quarantainemaatregelen

14 maart 2020

17u16

Bron: Washington Post 270 Milieu Wat al gebeurde in China door de gevolgen van het coronavirus wordt nu ook waargenomen boven dat andere land dat wordt geconfronteerd met een grote uitbraak van het coronavirus en in een volledige lockdown zit: Italië.

Sinds 9 maart mogen de 60 miljoen inwoners van Italië enkel nog verplaatsingen maken voor het werk of in noodgevallen. De sluiting van de scholen en universiteiten werd verlengd tot 3 april. Daarnaast werd ook het sociale leven van de Italianen stilgelegd: feesten, (sport)evenementen en bijeenkomsten mogen niet plaatsvinden.

Satellietbeelden laten nu zien dat er toch een positieve kant is aan de verregaande maatregelen tegen het virus. Overal in Europa wordt minder stikstofdioxide uitgestoten, maar vooral de verbeterende luchtkwaliteit boven Noord-Italië valt op.



De beelden gemaakt door de Europese satelliet Sentinel-5P laten de evolutie van de uitstoot van stikstofdioxide in Europa zien van 1 januari tot en met 11 maart, per tien dagen. Vooral het wegtrekken van de rode zone boven de Italiaanse Oovlakte is duidelijk te zien.

Volgens Emanuele Massetti, een wetenschapper gespecialiseerd in de economie van klimaatverandering aan de Georgia Tech University, komt het doordat de dieselauto’s massaal van de weg verdwenen zijn. “Ik verwacht dat de vervuiling nog verder zal verminderen omdat de deeltjes in de atmosfeer geabsorbeerd zullen worden. De komende dagen zal de lucht boven Noord-Italië nog nooit zo proper zijn geweest.”