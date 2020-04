Luchtkwaliteit boven India fors verbeterd sinds coronamaatregelen ttr

01 april 2020

13u16

Bron: CNN 0 Milieu India voerde vorige week maatregelen in om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Fabrieken, markten, winkels en gebedshuizen zijn gesloten en het overgrote deel van het openbaar vervoer is opgeschort. Dit heeft een positieve impact op de luchtkwaliteit van het land, zo blijkt uit metingen.

Gegevens tonen aan dat er in grote steden veel lagere niveaus van schadelijke microscopisch kleine deeltjes fijnstof (bekend als PM2,5, deeltjes kleiner dan 2,5 micrometer) en stikstofdioxide zijn. PM2,5-deeltjes zijn bijzonder schadelijk voor de gezondheid, omdat ze zich diep in de longen en andere organen kunnen nestelen.

In de hoofdstad New Delhi blijkt uit metingen dat de gemiddelde concentratie van PM2,5 op een week tijd met maar liefst 71 procent is gedaald: van 91 microgram per kubieke meter op 20 maart naar 26 op 27 maart, zo schrijft CNN. De Wereldgezondheidsorganisatie beschouwt alles boven de 25 als bijzonder gevaarlijk.



Stikstofdioxide daalde in diezelfde periode van 52 per kubieke meter naar 15. Mumbai, Chennai, Kolkata en Bangalore registreerden ook een daling van deze schadelijke stoffen. “Ik heb de afgelopen tien jaar in Delhi nog nooit zo’n blauwe lucht gezien”, zegt Jyoti Pande Lavakare, medeoprichter van de Indiase milieuorganisatie Care for Air. “Het is een lichtpunt in deze vreselijke coronacrisis.”

Toekomst

Dit is een belangrijke les voor de toekomst van India, zeggen klimaatactivisten. “De verminderde uitstoot van fossiele brandstoffen door de transportsector en vertraging van andere emissiegerelateerde activiteiten zorgen voor een daling van verontreinigende stoffen”, klinkt het.

Honderden Indiërs trokken in november vorig jaar nog door de straten van New Delhi om te protesteren tegen de luchtvervuiling. De hoofdstad van India was toen bedekt met een dikke laag smog. De ernstige luchtverontreiniging zorgde er zelfs voor dat scholen moesten sluiten en vluchten werden omgeleid.



