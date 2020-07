Loodvergiftiging treft wereldwijd één op de drie kinderen IB

30 juli 2020

00u49

Bron: Belga 0 Milieu Wereldwijd worden 800 miljoen kinderen, of één op de drie, getroffen door loodvergiftiging. In België hebben meer dan 400.000 kinderen een loodgehalte in het bloed van 5 microgram of meer per deciliter. Dat blijkt uit een nieuw rapport van Unicef en Pure Earth.

Ruim 800 miljoen kinderen hebben een loodgehalte in het bloed van 5 microgram of meer per deciliter (µg/dL), het niveau waarop volgens de Wereldgezondheidsorganisatie en de Amerikaanse Centra voor Ziektebestrijding en -Preventie moet worden ingegrepen. Bijna de helft van deze kinderen woont in Zuid-Azië.

In België hebben meer dan 400.000 kinderen een loodgehalte in het bloed van 5 microgram of meer per deciliter (µg/dL) en meer dan 40.000 kinderen hebben zelfs een loodgehalte van 10 microgram of meer per deciliter (µg/dL).

“Stille vijand”

"Doordat er weinig vroege symptomen zijn, is lood een stille vijand voor de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen, met mogelijk fatale gevolgen", zegt Henrietta Fore, algemeen directeur van Unicef. "Nu we weten hoe wijdverspreid loodvervuiling is, moeten we dringend actie ondernemen om kinderen te beschermen."

Het rapport is een analyse van de blootstelling van kinderen aan lood, uitgevoerd door het Institute of Health Metrics Evaluation (IHME) en geverifieerd door een studie die is goedgekeurd voor publicatie in Environmental Health Perspectives. Het rapport stelt vast dat lood een krachtig neurotoxine is dat onherstelbare schade toebrengt aan de hersenen van kinderen. Het is vooral destructief voor baby's en kinderen onder de vijf jaar, omdat het hun hersenen beschadigt voordat ze de kans hebben gehad om zich volledig te ontwikkelen, waardoor ze een levenslange neurologische, cognitieve en fysieke beperking hebben.

Geestelijke gezondheids- en gedragsproblemen

Blootstelling aan lood bij kinderen is ook in verband gebracht met geestelijke gezondheids- en gedragsproblemen en met een toename van criminaliteit en geweld. Oudere kinderen lijden aan ernstige gevolgen, waaronder een verhoogd risico op nierschade en hart- en vaatziekten op latere leeftijd, aldus het rapport.

Het rapport stelt vast dat officieuze en ondermaatse recyclage van loodzuurbatterijen een belangrijke bijdrage levert aan loodvergiftiging bij kinderen in lage- en middeninkomenslanden, waar sinds 2000 het aantal voertuigen verdrievoudigd is. De toename van het voertuigbezit, in combinatie met het gebrek aan regelgeving en infrastructuur voor de recyclage van voertuigbatterijen, heeft ertoe geleid dat tot 50 procent van de loodzuurbatterijen in de informele economie onveilig wordt gerecycleerd.

Andere bronnen van blootstelling aan lood bij kinderen omvatten lood in water door het gebruik van gelode buizen; actieve industrie, zoals mijnbouw en recycleren van batterijen; loodhoudende verf en pigmenten; gelode benzine; loodsoldeer in conservenblikken en lood in specerijen, cosmetica, ayurvedische medicijnen, speelgoed en andere consumentenproducten.