Lockdown helpt Vlaanderen klimaatdoel voor 2020 te halen mvdb Bron: IPS

30 april 2020

18u00 0 Milieu Vlaanderen zal zijn klimaatdoel voor 2020 hoogstwaarschijnlijk halen, maar enkel dankzij de coronacrisis. Dat stelt Bond Beter Leefmilieu (BBL) in een analyse.

De Vlaamse uitstoot van broeikasgassen in de zogenaamde niet-ETS-sectoren (dat zijn auto- en vrachtverkeer, gebouwenverwarming en landbouw) zullen met meer dan 15,7 procent dalen in vergelijking met 2005.

Voor de prognose baseert BBL zich onder meer op de cijfers van Sia Partners, waarbij een terugval in het verbruik van diesel met meer dan de helft en van benzine met meer dan 80 procent gedurende de lockdown is doorgerekend. Daarnaast neemt de prognose het effect van de zachte winter van 2020 mee, met een verwarmingsbehoefte die meer dan 10 procent lager lag in vergelijking met 2018.

Vooral het dalende autoverkeer als gevolg van de lockdown deed de Vlaamse niet-ETS-emissies dalen, tot zo’n 39,5 miljoen ton. Dat is een daling van 10 procent in vergelijking met 2018, het laatste jaar waarvoor cijfers beschikbaar zijn. En daarmee blijft Vlaanderen onder de 40,1 miljoen ton voor 2020, het cijfer dat de regering binnen België afsprak om de Europese doelstelling te halen. Dat betekent dat Vlaanderen hoogstwaarschijnlijk geen emissierechten moet aankopen om een teveel aan uitstoot in 2020 te compenseren.

“Het goede nieuws is dat de Vlaamse CO2-uitstoot de laatste maanden sterk daalde. Het slechte nieuws is dat dit niet te danken is aan een sterk klimaatbeleid, maar aan de coronacrisis”, zegt Mathias Bienstman, beleidscoördinator bij BBL. “We halen het klimaatdoel van 2020 doordat we allemaal in ons kot zitten en minder met de wagen rijden. Maar het spreekt voor zich dat dit geen structurele oplossing is voor het klimaat.”

In het beste geval kiezen ook na corona meer mensen voor de fiets en maken bedrijven en organisaties thuiswerk structureel mogelijk Mathias Bienstman (Bond Beter Leefmilieu)

“In het beste geval kiezen ook na corona meer mensen voor de fiets en maken bedrijven en organisaties thuiswerk structureel mogelijk. Zo kunnen we een deel van de klimaatwinst behouden. Maar daarnaast hebben we een sterk klimaatbeleid nodig dat de investeringen op peil houdt”, zegt Bienstman. “Een goed klimaatbeleid zorgt ervoor dat we geen fossiele brandstoffen meer nodig hebben en dat we meer voor alternatieven kiezen. Door gericht te investeren in energierenovaties, fietsinfrastructuur en elektrisch vervoer kan de Vlaamse overheid er mee voor zorgen dat ook de klimaatdoelen voor 2030 binnen bereik komen zonder dat we moeten inboeten op vrijheid of welbevinden.”

De cijfers gaan enkel over niet-ETS: ze bevatten niet de terugval in vliegverkeer, elektriciteitsproductie of industriële activiteit, die geregeld worden binnen de Europese emissiehandel, waar ook een grote reductie is te verwachten.

