LIVE. Anuna De Wever en Adélaïde Charlier beginnen aan lange zeiltocht naar Brazilië

Anuna De Wever en Adélaïde Charlier beginnen aan lange zeiltocht naar Brazilië

02 oktober 2019

05u20

Bron: Belga 64 Milieu Anuna De Wever en Adélaïde Charlier, de twee boegbeelden van Youth for Climate Belgium, vertrekken vanmiddag vanuit Amsterdam op hun Sail to the Cop, een reis die hen per zeilboot naar de klimaatconferentie COP25 in Chili brengt. Samen met een dertigtal geëngageerde Europese jongeren zullen ze meerdere weken onderweg zijn en werken aan de klimaattransitie die de wereld moet ondergaan.

De zeilboot Regina Maris zou in eerste instantie vanuit Scheveningen vertrekken, maar door de slechte weersomstandigheden en bijkomende vertraging, wordt er vertrokken vanuit Amsterdam. Anuna en Adélaïde zullen samen met de andere klimaatjongeren eerst Casablanca, Tenerife en Cabo Verde aandoen om daarna de grote plas over te steken om rond 7 november aan te komen in Recife, Brazilië.

De lange en zware reis per zeilboot zal niet enkel een plezierreisje worden voor De Wever en Charlier. Naast de werkshiften aan boord wordt er tijdens het varen ook dagelijks tijd uitgetrokken om binnen een denktank te werken rond de klimaattransitie.

"Met de reis per zeilboot willen we ook de aandacht vestigen op de reflectie die we moeten maken over onze vervoerswijzen. Het aandeel van de luchtvaart zal verdubbelen en dat is geen stap in de goede richting", zegt Adélaïde Charlier. "Deze reis staat ook symbool voor de overgang van de oude wereld, die gebaseerd is op fossiele brandstoffen, naar de nieuwe wereld van hernieuwbare energie", klinkt het.

“Rampzalige situatie”

Nadat ze aan land zijn gekomen in Recife trekken de meiden van Youth for Climate het Amazonewoud in naar Altamira. Ze zullen er met natuurbeschermingsorganisaties en traditionele leiders, waaronder indianenchef Raoni, de aandacht vestigen op de rampzalige situatie van het regenwoud. Het laatste stuk van hun tocht verloopt per bus naar Chili, waar ze van 28 tot 30 november deelnemen aan de Youth Climate Conference in Valparaiso en vervolgens van 2 tot 13 december de COP25 in Santiago, Chili bijwonen.

"In Brazilië is Youth for Climate door sociale en milieuorganisaties uitgenodigd om de partnerschappen te versterken rond dezelfde strijd: klimaat en sociale rechtvaardigheid. Via werkbijeenkomsten zullen we onze acties en kennis over duurzame ontwikkeling delen en vervolgens ook de klimaatconferentie voorbereiden", aldus nog Charlier.