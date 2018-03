Lidl zal geen plastic zakken meer verkopen IVI

20 maart 2018

19u20

Bron: VTM Nieuws 0 Milieu Vanaf september zal de Duitse supermarktketen Lidl volledig stoppen met de verkoop van plastic zakken i n haar Belgische vestigingen . Enkel duurzame zakken zullen dan nog verkrijgbaar zijn. De supermarkt wil zo haar ecologische voetafdruk verkleinen.

“Wij hebben besloten om die herbruikbare plastic zak uit het assortiment te halen en daarop gaan we 200 ton plastic kunnen uitsparen, wat toch een grote reductie van plastic in het algemeen leidt”, zegt woordvoerder Isabelle Colbrandt tegen VTM NIEUWS.

Klanten kunnen vandaag nog voor 10 eurocent een plastic zak kopen aan de kassa, maar na de zomer zullen enkel nog duurzame alternatieven beschikbaar zijn, waaronder een suikerrieten tas, een 'big shopper' en een stoffen fairtrade zak.

Recycleerbaar plastic

Lidl zal dus geen plastic zakken meer verkopen aan de kassa, maar daarnaast wil de keten tegen 2025 ook minstens twintig procent plastic besparen in de hele supermarkt. "De plastic draagtassen passen daardoor niet langer in onze toekomstvisie", zegt Philippe Weiler, hoofd duurzaamheid Lidl België. Colbrandt noemt het initiatief van de keten "een eerste stap". “Alles moet naar honderd procent recycleerbaar plastic", zegt ze. "Daarmee willen we aantonen dat we echt wel gelanceerd zijn met een duidelijke doelstelling tegen 2025.”

De keten is wel nog op zoek naar alternatieven voor het gebruik van plastic zakjes bij groenten en fruit. In de Waalse winkels maakt Lidl al gebruik van composteerbare zakjes, iets wat de supermarkt in Vlaanderen ook zou willen invoeren, aldus Colbrandt.

Lidl wil ook dat alle kunststofverpakkingen van zijn huismerken tegen 2025 voor 100 procent recycleerbaar zijn. Die maken vandaag 90 procent uit van het totale productaanbod.

Proefprojecten

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, juicht het initiatief van Lidl alvast toe. De minister hoopt dat andere supermarkten zullen volgen. Delhaize probeert alternatieven voor de plastic zakjes uit, zo kwam VTM NIEUWS te weten. Carrefour heeft echter nog geen plannen om te stoppen met de verkoop van de plastic zakken.

Sectorfederatie Comeos laat in een reactie weten dat het initiatief van Lidl aantoont dat de sector zelf zeer actief is in het beperken van plastic. Volgens Comeos zijn er momenteel in verschillende supermarkten ook proefprojecten lopende om de kleine plastic zakjes voor groenten en fruit te vervangen door bio-afbreekbaar of herbruikbare zakjes. "Er zijn ook proeven waarbij je zelf met dozen of kommen in de supermarkt kan komen kopen om verpakking te besparen." Nog een andere proef voorziet logo's op het product zelf om verpakking uit te sparen. "Heel de sector beweegt dus grondig en het initiatief van Lidl is een perfecte illustratie", zegt Cardyn.