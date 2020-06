Lego investeert in firma die plastic omzet in energie YV

19 juni 2020

14u03

Bron: ANP 0 Milieu De miljardairs achter het Deense speelgoedmerk Lego investeren miljoenen in een bedrijf dat plastic omzet in energie. Via het Lego-fonds Kirkbi wordt 250 miljoen Noorse kroon (ruim 23 miljoen euro) betaald voor een belang van 11 procent in Quantafuel, dat afval omzet in synthetische brandstof.

Het Noorse Quantafuel werd opgericht in 2014. Het bedrijf maakt gebruik van katalytische systemen om alle soorten plastic om te zetten in milieuvriendelijke brandstof en chemicaliën. De Noren werken onder meer samen met chemiereus BASF en zijn van plan verschillende fabrieken te openen in heel Europa.

Volgens Lau Schleicher, hoofd van de investeringstak van Kirkbi, blijkt de ontwikkeling van de chemische recyclingtechnologie voor kunststoffen nog altijd een grote uitdaging te zijn. De benadering van Quantafuel is volgens hem innovatief en schaalbaar, en heeft daarmee ook zakelijk potentieel.



Kirkbi wordt voorgezeten door Kjeld Kirk Kristiansen, de kleinzoon van Lego’s oprichter Ole Kirk Christiansen. Kristiansen is met een vermogen van omgerekend meer dan 4,5 miljard euro een van de rijkste mannen van Denemarken. In de afgelopen jaren heeft hij de controle over Kirkbi meer in handen gegeven van zijn drie kinderen. Het fonds heeft eerder dit jaar een nieuwe strategie uitgestippeld. Die omvat onder meer extra investeringen in hernieuwbare energie.

Volgens eerder onderzoek duurt het ongeveer 100 tot 1.300 jaar voor één plastic legoblokje natuurlijk afbreekt.