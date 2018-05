Lava Kilauea bereikt uithoeken geothermische stroomcentrale Hawaï jv

22 mei 2018

09u40

De civiele bescherming staat op scherp nu de lava van vulkaan Kilauea op Hawaï de uithoeken van het domein van de geothermische stroomcentrale in Puna heeft bereikt. De geothermische bronnen zelf zijn niet bedreigd.

De site van elektriciteitscentrale zelf is zo'n 16 hectare groot, maar het hele domein dat gehuurd wordt, is 3,3 km² groot. Die grenzen heeft de lava van Kilauea op dit moment wel bereikt. De overheid maakt zich sterk er klaar voor te zijn mocht de lava naar de centrale zelf vloeien, al lijkt het erop dat de lavastroom is gestopt.

Als de lava toch in contact zou raken met een van de bronnen, dan komt er waterstofsulfide vrij, een gevaarlijk gas. In dat geval moet er geëvacueerd worden. Eerder werd al 225.000 liter ontvlambaar pentaan afgevoerd van de site uit voorzorg.

De Puna Geothermal Venture (PGV) op het Grote Eiland haalt stoom en heet water op uit ondergrondse bronnen om er geothermische energie mee op te wekken. De bronnen zitten zo'n 2,4 km onder de aarde. 25 procent van de stroomvoorziening op Hawaï komt van de PGV. Arbeiders proberen er drie actieve bronnen te stoppen, maar dat loopt niet van een leien dakje. Over één specifieke bron heerst ongerustheid. Als die niet kan afgekoeld worden, is er een risico op enorme uitbarsting met gasontwikkeling.

Sinds 3 mei spuwt de vulkaan Kilauea op Big Island lava en assen en zijn er aardschokken. Minstens 2.000 bewoners werden geëvacueerd en meer dan veertig gebouwen zijn verwoest.

