Landen doen amper een derde van wat nodig is om klimaatdoelstellingen Parijs te halen MV

11u10

Bron: Belga 0 Photo News Milieu Regeringen en bedrijven moeten dringend meer doen om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs nog te halen. Dat zegt de VN milieu-organisatie UNEP dinsdag in een nieuw rapport, een kleine week voor de VN-klimaattop in Bonn van start gaat. De huidige inspanningen dringen de uitstoot van vervuilende stoffen terug met amper een derde van de doelstellingen die in Parijs zijn afgesproken, "en als de VS zich terugtrekken, ziet het er nog slechter uit".

Vlak voor de aanvang van de klimaattop in het Duitse Bonn, van 6 tot 17 november, trekken de Verenigde Naties opnieuw aan de alarmbel in een achtste 'Emissions Gap report'. De doelstellingen die in 2015 in de Franse hoofdstad zijn opgesteld en sindsdien al door zowat 200 wereldleiders zijn ondertekend, zijn aan het huidig tempo niet haalbaar.

Concreet spraken de ondertekenaars af om de klimaatopwarming wereldwijd onder de 2 graden celsius te houden. Tegen 2030 moest de uitstoot van vervuilende stoffen ook gevoelig naar omlaag, voor de EU ging dat bijvoorbeeld om een daling van 40 procent tegenover 1990. Maar dat wordt moeilijk, zegt UNEP.



2030



Met alle inspanningen die de landen nu hebben beloofd, vermindert de uitstoot tegen 2030 met amper een derde van de afgesproken doelstellingen. De inspanningen van de private sector of ngo's zijn momenteel onvoldoende om die kloof nog te dichten. Het is "zeer waarschijnlijk" dat de temperatuur in 2100 met 3 graden celsius zal gestegen zijn, meent UNEP, "en als de Verenigde Staten in 2020 inderdaad uit het akkoord van Parijs stappen, dan ziet het er nog slechter uit", klinkt het in het rapport.

Het goede nieuws is dat de Parijs-doelstellingen volgens UNEP wel nog haalbaar zijn, al moeten landen en andere actoren dan wel dringend een versnelling hoger schakelen. "Een jaar nadat het akkoord van Parijs in werking is getreden, zitten we nog altijd in een situatie waarin we niet genoeg doen om honderden miljoenen mensen te redden van een erbarmelijke toekomst", zegt Erik Solheim, hoofd van UNEP. "Dit is onacceptabel. Als we investeren in de juiste technologie, en de private sector betrekken, kunnen we de belofte die we onze kinderen hebben gemaakt nog altijd nakomen. Maar dan moeten we nu handelen."