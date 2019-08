Kyra Gantois stapt uit kerngroep Youth For Climate: “Mensen met een eigen mening horen daar niet” IB

26 augustus 2019

05u28

Bron: Belga, Twitter 22 Milieu In een lang bericht op Twitter heeft klimaatactiviste Kyra Gantois uitgelegd dat ze uit de kerngroep van Youth For Climate, de klimaatbeweging die ze samen met Anuna De Wever oprichtte, stapt. Dat betekent echter niet het einde van haar inzet voor het klimaat.

In een lange post zegt Gantois eindelijk “haar kant van het yfc-verhaal te willen doen”. Daarin geeft ze toe dat het al langere tijd niet meer boterde tussen haar en Anuna De Wever, met wie ze geïnspireerd door de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg, Youth For Climate oprichtte.

Toch ontkent de 20-jarige studente dat het misliep op de vele media-aandacht voor De Wevers persoon, terwijl zij als voortrekker van de beweging in de schaduw bleef staan. “Dat deed er zeker niet toe", schrijft Gantois. “Maar wat niemand zag is dat ik bijna alles organiseerde achter de schermen en (...) nooit de kans kreeg mijn eigen ding te zeggen.”

Zelfrespect

Het behouden van haar zelfrespect haalt Gantois dan ook aan als de grootste reden om uit de kerngroep te stappen. “Mensen met een eigen mening horen daar niet”, schrijft ze. “Ik ben een persoon die kritisch nadenkt, bij alles wat ik zie. Ik volg niet zomaar een kudde. Ik ben niet links, niet rechts.”

Ondanks dat Gantois opstapt uit de kerngroep van Youth For Climate, wil ze zich in blijven zetten voor het klimaat. “Ik ben Youth For Climate opgestart omdat ik een doel heb en dit doel staat los van mijn band met Anuna en de rest van YFC.”

Youth for Climate heeft nog niet op Gantois’ bericht gereageerd.

