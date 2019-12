Kyra Gantois haalt uit naar ‘vakantievierende’ Anuna: “Ze trekt de geloofwaardigheid van YFC in twijfel” IB

19 december 2019

00u21

Bron: Twitter 150 Milieu Op Twitter heeft Kyra Gantois fel uitgehaald naar haar voormalige kompaan Anuna De Wever. Gantois bekritiseert in haar bericht het feit dat De Wever met een volgens haar “enorm schadelijke” zeilboot naar de klimaattop in Chili gereisd is.

Toen halverwege de zeiltocht bekend werd dat de top naar Madrid verplaatst werd, had De Wever volgens Gantois “genoeg tijd om terug te keren", maar koos zij er volgens de Mortselse voor om “verder naar het Amazonewoud te gaan en een week in het mooie Brazilië te blijven”. “Om dan op vakantie naar Martinique te gaan om van daar eens te videochatten met de COP in Madrid, om dan van daar naar Aruba te gaan, om dan midden januari terug te komen met een cargoschip.”

“Ik weet niet hé, maar ik zit hier rustig te studeren voor mijn examens, heb YFC opgegeven door het pestgedrag en al de stress die erbij kwam kijken en zij zit rustig de geloofwaardigheid van de organisatie waar ik mijn leven ingestoken heb in twijfel te trekken. Ik heb niks persoonlijk tegen Anuna, maar what the fuck", schrijft een verontwaardigde Gantois op Twitter.

Anuna De Wever heeft nog niet op de aantijgingen gereageerd.

Gantois stapte eerder dit jaar uit de door haar en De Wever samen opgerichte beweging Youth For Climate, naar eigen zeggen om haar zelfrespect te behouden na uitsluiting en pestgedrag binnen de organisatie. Sindsdien botert het niet meer tussen de eens zo onafscheidelijke klimaatactivistes.

