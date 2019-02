Kweekvlees toch niet milieuvriendelijker dan gewone biefstuk AW

19 februari 2019

22u41

Bron: BBC News, Scientas 0 Milieu Kweekvlees, in-vitrovlees of laboratoriumvlees werd nog maar pas voorgesteld als het milieuvriendelijkere neefje van een lap rundvlees. Nu blijkt dat uit onderzoek toch niet altijd zo te zijn.

Kweekvlees wordt ‘opgekweekt’ uit enkele dierlijke stamcellen. Die techniek zorgt niet alleen voor minder dierenleed, maar het zou de uitstoot van broeikasgassen ook serieus terugdringen. Al blijkt dat laatste toch niet het geval te zijn volgens onderzoekers van de Oxford Martin School in het Verenigd Koninkrijk.



Afhankelijk van de manier waarop het kweekvlees gemaakt wordt, vergt de productie op grote schaal ook veel energie. Als die energie afkomstig is van fossiele brandstoffen (olie, gas,…), is traditionele veehouderij op langere termijn gunstiger voor het klimaat.

Tijdens het onderzoek vergeleken de wetenschappers drie verschillende methodes van veeteelt. De hoeveelheid broeikasgassen die daarbij werd uitgestoten, vergeleken ze later met de CO2-uitstoot bij vier mogelijke manieren om kweekvlees te produceren.

Teleurstellend resultaat

De resultaten waren veeleer teleurstellend. “Het produceren van kweekvlees is in sommige gevallen slechter voor het klimaat dan koeien”, aldus hoofdauteur van de studie John Lynch. “Tenzij er duurzame energie aan te pas komt, is de klimaatimpact van kweekvlees niet perse kleiner dan rundvlees.”

Broeikasgassen

De wetenschappers wijzen op het verschil tussen methaanuitstoot en CO2-uitstoot. Zo stoten koeien enorm veel methaan uit, via hun mest, boeren en windjes. Een koe zou gemiddeld honderd kilogram methaan uitstoten per jaar.

“Maar de manier waarop we de methaanuitstoot vaak uitdrukken – in de equivalent van CO2-uitstoot – kan misleidend zijn omdat de gassen heel verschillend zijn”, legt onderzoeker Raymond Pierrehumburt uit. “Een ton methaan heeft dan wel een groter opwarmend effect dan een ton CO2, methaan blijft ongeveer twaalf jaar in de atmosfeer hangen terwijl CO2 millennia lang standhoudt en zich ophoopt.” Dat gegeven maakt het volgens de onderzoekers gevaarlijk om de methaanuitstoot rechtstreeks te vervangen door CO2-uitstoot, wat vrijkomt bij de productie van kweekvlees. “Dat zou wel eens ernstige gevolgen kunnen hebben."