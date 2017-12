Kreeft met Pepsi-tattoo wakkert ongerustheid over vervuiling aan kv

Bron: The Guardian, CBC 0 Karissa Lindstrand Het is nog onduidelijk hoe de "tattoo" op de poot van de kreeft kon belanden. Milieu Vissers hebben voor de kust van Canada een bijzondere ontdekking gedaan. Ze troffen een kreeft aan met het rood-blauwe Pepsilogo op zijn schaar. Karissa Lindstrand, die deel uitmaakte van de crew aan boord van de vissersboot, was de eerste om de bijzondere kreeft op te merken.

De vrouw, die beweert twaalf blikjes Pepsi per dag te drinken, zegt dat ze het logo meteen herkende toen ze de kreeft op 21 november te pakken had. Hoe de “tattoo” op de schaar van de kreeft terechtkomt, is echter een raadsel. Sommigen vermoeden dat er mogelijk een blikje op de zeebodem lag en dat de kreeft “rond het blikje” groeide. Anderen denken dat een stukje Pepsiverpakking op de kreeft is blijven plakken. “Dit is voor mij het bewijs dat er veel afval in de zee is, als zoiets gebeurt met kreeften die we uit het water halen,” vertelt Lindstrand. De vrouw vist al vier jaar op kreeft, maar heeft nooit eerder zoiets gezien.

De ontdekking is erg verontrustend. Jaarlijks belandt vijf à dertien miljoen ton plastic in onze oceanen en bijgevolg ook in het dieet van zeevogels, vissen en andere organismen.

Recent ontdekten onderzoekers nog achttien ton plastic op een van de meest afgelegen plaatsen ter wereld: een onbewoonde koraalatol in de Stille Oceaan. De wetenschappers troffen er honderden krabben aan die geïmproviseerde schuilplaatsjes hadden gemaakt van flesdoppen, cosmeticapotjes en zelfs een poppenhoofd.

Kort nadien stelde een expeditie vast dat ook erg afgelegen stranden op de Noordpool ernstig vervuild zijn met plastic en nieuw onderzoek wees uit dat zelfs zeewezens die op extreme diepten in de oceanen leven, plastic in hun spijsverteringsstelsel hebben.