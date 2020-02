Koraalriffen kunnen tegen 2100 volledig verdwijnen door klimaatverandering YV

19 februari 2020

Wetenschappers waarschuwen dat door de oceanen die warmer en zuurder worden alle koraalriffen op de planeet tegen 2100 volledig vernietigd zullen zijn. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de American Geophysical Union.

De stijging van de zeetemperatuur kan een verwoestend effect hebben op de ecosystemen in de oceaan. Binnen de twintig jaar zal, volgens de projecties, 70 tot 90 procent van de koraalriffen verdwenen zijn door klimaatverandering en watervervuiling. Vervuiling is vooral schadelijk voor zeedieren, maar de veranderingen door de uitstoot van broeikasgassen vormen het grootste gevaar voor de koralen.

“De stranden proper maken is goed en zeevervuiling tegengaan is fantastisch”, zegt Renee Setter in een bericht, biogeograaf aan de Universiteit van Hawaii Manoa, die meehielp aan het onderzoek. “Maar uiteindelijk is klimaatverandering bestrijden wat we moeten doen om de koralen te beschermen.”

De stijgende zeetemperatuur zorgt ervoor dat de kleurrijke koralen een soort eencellige algen afstoten, waardoor de koralen hun mooie kleuren verliezen en wit worden. Dat proces heet ook wel de verbleking van de koralen. De verbleekte koralen zijn niet dood, maar ze lopen meer kans op om af te sterven. Door de klimaatverandering zijn meer en meer koralen aan het verbleken.

Koraaltransplantatie

In laboratoria wordt al onderzocht hoe ze de koralen terug kunnen genezen door levende koralen over te zetten naar de afstervende koralen.

De nieuwe studie onderzocht welke delen van de oceaan geschikt zijn voor de koraaltransplantaties in combinatie met de zeetemperatuur, golven, zuurtegraad, vervuiling en overbevissing. Daaruit bleek dat het voor de meeste delen al te laat is: tegen 2045 zijn ze niet meer geschikt voor de koralen om te overleven, en tegen 2100 al zeker niet.

Stijgende zeetemperatuur en zuurtegraad

Door broeikasgassen die mensen uitstoten, warmen de aarde en de oceanen op. De gassen, zoals koolstofdioxide dat uit onze auto-uitlaat komt, komt vast te zitten in de atmosfeer. De laag gassen absorberen daar de warmte van de aarde en sturen die warmte terug naar het aardoppervlak.

Daardoor neemt de temperatuur op het land en ook temperatuur in de oceaan toe. Waarom de oceaan toeneemt in zuurte, komt omdat de koolstofdioxide ook in de oceaan terechtkomt, waar het chemische processen veroorzaakt.

Aandeel van mensen

De opwarming van de aarde en de oceanen blijkt uit onderzoeken wel degelijk ook door mensen te komen. De temperatuur op de aarde schommelde al vaak de laatste 800.000 jaar, tussen ijstijden en temperturen die nog warmer waren dan vandaag.

Maar wat we zien bij de klimaatverandering nu, is dat de temperatuur de laatste honderd jaar tien keer zo snel toenam dan bij vorige periodes van opwarming, volgens cijfers van NASA. De temperatuur steeg toen gemiddeld met 4 tot 7 graden Celcius per 5.000 jaar, terwijl de laatste honderd jaar de temperatuur al toenam met 0,7 graden.