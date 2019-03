Koolstofuitstoot voor energie was nooit zo groot als vorig jaar KVDS

26 maart 2019

10u07 0 Milieu De uitstoot van koolstofdioxide voor het opwekken van energie heeft vorig jaar een recordhoogte bereikt op onze planeet. Dat blijkt uit een De uitstoot van koolstofdioxide voor het opwekken van energie heeft vorig jaar een recordhoogte bereikt op onze planeet. Dat blijkt uit een nieuw rapport van het Internationaal Energieagentschap (IEA). De vraag naar energie steeg en daardoor bereikte onder meer de emissie door vervuilende kolencentrales ongekende hoogten. Het goede nieuws: Europa legt wel een goed rapport voor.

In 2018 ging de vraag naar energie wereldwijd met 2,3 procent omhoog en dat was de snelste stijging in een decennium. Oorzaak was vooral de aantrekkende economie en het feit dat er meer nood was aan verwarming en afkoeling op plaatsen waar het extreem koud of warm was.

Fossiele brandstoffen

Hoewel er ook een beroep werd gedaan op hernieuwbare energiebronnen, werd maar liefst 70 procent van de nood gelenigd via fossiele brandstoffen. Dat gebeurde vooral met aardgas en een jonge batterij kolencentrales in Azië. Het maakte dat de uitstoot van koolstofdioxide door kolencentrales voor het eerst groter was dan 10 miljard ton.





De totale uitstoot van broeikasgassen voor het opwekken van energie (olie en aardgas meegerekend) steeg dan weer tot een recordhoogte van 33,1 miljard ton. Dat is een stijging van 1,7 procent, flink boven het gemiddelde dat werd opgetekend sinds 2010.





Energie uit zon en wind groeide met getallen van twee cijfers – zonne-energie zelfs met 31 procent – maar niet genoeg om aan de groeiende vraag te voldoen. China blijft trouwens koploper als het op hernieuwbare energie aankomt, gevolgd door Europa en daarna de Verenigde Staten.

Het waren vooral China, de Verenigde Staten en India die de vraag naar energie de hoogte in stuwden. Zij alleen waren goed voor bijna 70 procent van de wereldwijde vraag.

De uitstoot koolstofdioxide van de Verenigde Staten steeg dan weer met 3,1 procent, die van China met 2,5 procent en die van India met 4,5 procent. De uitstoot in Europa viel op zijn beurt terug met 1,3 procent. Vooral Duitsland deed het goed met een terugval van 4,5 procent.

Duitsland

Energie uit hernieuwbare bronnen was in Duitsland goed voor 37 procent van de elektriciteit. In het Verenigd Koninkrijk was dat 35 procent. De uitstoot van koolstofdioxide in Groot-Brittannië viel voor het zesde jaar op rij terug en zit intussen weer op het niveau van 1888.

De uitstoot van koolstofdioxide wordt gezien als de belangrijkste oorzaak van het opwarmen van de aarde. Volgens de IEA zou de uitstoot door kolencentrales verantwoordelijk zijn voor een stijging van de temperatuur met 0,3 graden sinds het pre-industriële tijdperk. In totaal steeg de temperatuur wereldwijd sindsdien al 1 graad.