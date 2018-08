Komst van 'hittetijd' onafwendbaar als aarde 2 graden opwarmt volgens studie lva

07 augustus 2018

01u00

Bron: BBC, Spiegel 0 Milieu Een groep klimaatwetenschappers waarschuwt in het tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences voor de komst van een zogenaamde 'hittetijd'. Als de aarde twee graden opwarmt is het kantelpunt bereikt: vanaf dan is er v olgens hun studie geen ontsnappen aan een "hothouse Earth" .

Een internationaal team van onderzoekers ging na welke effecten een stijging van twee graden Celsius in vergelijking met de pre-industriële temperatuur zou hebben op tien natuurfenomenen zoals de permafrost in Rusland, de Zuidpool, methaanhydraten in de oceaan en het Amazoneregenwoud: allemaal systemen die op dit moment klimaatrampen afwenden doordat ze massaal broeikasgassen vasthouden of opnemen. Voorlopig nog.

De onderzoekers beweren namelijk dat een temperatuurstijging van twee graden een domino-effect zal veroorzaken op elk van deze systemen die dan in plaats van de opwarming af te remmen, als een katalysator zullen beginnen werken. Waar ze nu nog de schade beperken, zullen ze dan meer broeikasgassen uitstoten dan ze opnemen.

Belangrijker nog is dat we vanaf dan volgens deze studie machteloos zullen toezien. "Wij hebben op dit moment de touwtjes nog in handen maar wanneer we dat kritieke punt overschrijden, zal het ecosysteem transformeren van een vriend in een vijand", zegt een van de auteurs Johan Rockström. We zullen niets meer kunnen doen om de opwarming in te dijken, voorspellen deze klimaatwetenschappers.

Gevolgen

De gemiddelde temperatuur op aarde zou in dit scenario stabiliseren op een vier- à vijftal graden warmer. Dat zou een zeespiegelstijging impliceren van tussen de 10 en 60 meter. De gevolgen daarvan zouden "catastrofaal" zijn. Grote delen op aarde zouden onbewoonbaar worden. Het enige "goede" nieuws - al kan je dat bezwaarlijk goed nieuws noemen - is dat de gevolgen pas duidelijk merkbaar zullen zijn na een of twee eeuwen.

Op dit moment is de aarde gemiddeld één graad warmer als voor de industrialisering. De temperatuur stijgt ongeveer 0,17 graden Celsius per decennium.