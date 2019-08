Klimatoloog na publicatie VN-rapport: “Het is hoog tijd om wakker te worden” ttr

09 augustus 2019

Bron: belga 1 Milieu "Het is de hoogste tijd om wakker te worden en de door het IPCC voorgestelde maatregelen in de praktijk te brengen." Dat zegt klimatoloog Jean-Pascal van Ypersele op RTBF-radio, na de publicatie van het speciale VN-klimaatrapport van experts over het gebruik van land.

"Het bewustzijn is er. Boeren geven zich steeds meer rekenschap van de ernst van extreme gebeurtenissen en van de effecten van klimaatverandering op het dagelijks leven, gezondheid, landbouw... Die landbouw maakt zowel deel uit van het probleem als van de oplossing. We moeten ons rond de tafel zetten om na te gaan hoe de landbouw kan bijdragen aan deze strijd tegen de opwarming van de aarde door de doelstellingen van duurzame ontwikkeling te respecteren", zei de voormalige vicevoorzitter van het panel.

Het rapport benadrukt dat de manier waarop we land bewerken op wereldniveau moet wijzigen willen we tegen 2050 de 10 miljard mensen kunnen voeden die de wereld zal tellen. "Klimaat en voedselzekerheid, de twee zijn nauw met elkaar verbonden. Het IPCC herhaalt dat al zo lang", betreurt Van Ypersele.

Voedselproductie

Uit het 1.200 bladzijden tellende rapport blijkt dat tussen 25 en 30 procent van de totale voedselproductie wordt verspild terwijl ongeveer 820 miljoen mensen honger lijden. "De cijfers zijn schokkend en we hebben de middelen om dat te voorkomen. Waar wachten we nog op?", zegt Van Ypersele. "Het IPCC stelt oplossingen voor, maar de politieke wil om op te treden is onvoldoende."

"De mobilisatie in België en in Europa toont aan dat het publiek erg aandachtig is voor de manier waarop de politiek met deze kwesties omgaat. Als slechts lauwe programma's worden aangekondigd, zal de bevolking blijven demonstreren. De vastberadenheid van de jongeren is groot en er staan al manifestaties gepland voor volgend jaar", zegt de klimaatspecialist, die momenteel in Lausanne is voor een top over klimaatstakingen. Hij herinnert onder meer aan de oproep voor een grote manifestatie op 20 september.

Over de klimaatsceptici en de critici voor de klimaatprotesten van jongeren zegt Van Ypersele dat dit "mensen zijn die liever niets doen voor het klimaat, met ongepaste argumenten om hun gebrek aan actie te rechtvaardigen". "Laten we luisteren naar de jonge mensen en proberen te zien wat mogelijk is. Hun eerste boodschap is 'Luister naar de wetenschappers', ik kan het daar alleen maar mee eens zijn", besluit Van Ypersele.