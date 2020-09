Klimaatverandering zorgt in 2050 voor 9,5 miljard kosten en 3 miljard baten: grote boosdoeners zijn droogte en hittegolven AW

15 september 2020

Bron: Belga 0 Milieu De klimaatverandering zal in 2050 in België leiden tot een extra kost van bijna 9,5 miljard euro of 2 procent van het bbp door extreme hitte, droogte en overstromingen. De geschatte baten, onder meer door de zachtere winters, worden geschat op ongeveer 3 miljard euro of 0,65 procent van het bbp. Dat blijkt uit de 'Evaluatie van de socio-economische impact van klimaatverandering in België', een studie van Vito, Kenter en EcoRes in opdracht van de Nationale Klimaatcommissie.

In België zal de klimaatverandering leiden tot warmere en drogere zomers en mildere en nattere winters. Hittegolven, overstromingen en droogte lijken het grootste deel van de klimaatdreiging te vormen, stellen de onderzoekers. De kwetsbaarheid ervoor wordt in België vergroot gezien het grote aandeel van de bevolking dat in stedelijke gebieden woont, hetgeen de nadelige effecten van hitte (stedelijk hitte-eilandeffect) en overstromingen (impermeabele oppervlakken) verergert.



De onderzoekers verwachten voorts dat groepen in de samenleving die nu al kwetsbaar zijn (mensen in slechte gezondheid, met een laag inkomen, of met een inadequate behuizing), vaak ook het meest kwetsbaar zullen zijn voor effecten van klimaatverandering.

De studie verwijst ook naar meer vertrouwde kosten om de kostencijfers van de klimaatverandering in perspectief te plaatsen, zoals de jaarlijkse begroting van de FOD Justitie in 2019 van 1,95 miljard euro, de impact van Covid-19-maatregelen op de begroting van het Waals Gewest in 2020 van 1,8 miljard, de begroting van het Vlaams Gewest voor Mobiliteit en Openbare Werken in 2019 van 4,1 miljard, of de kosten van 3,8 miljard voor de aankoop van 34 F-35-straaljagers.

Economische kost van oversterfte

Tegen 2050 verwacht de studie een oversterfte van 926 per jaar als gevolg van de klimaatverandering. De economische kost hiervan wordt geschat op 1,4 tot 2,7 miljard euro per jaar.



Een hoge omgevingstemperatuur veroorzaakt ook ziekten zoals hitte-uitputting en hitteberoerte en verergert verschillende, veel voorkomende cardiovasculaire en longaandoeningen. Een ruwe schatting voor de toekomst levert tot 60.000 extra ziekenhuisopnames op door hittestress tijdens warme zomers.



De studie schat de economische kosten van warmtegerelateerde morbiditeit op basis van overmatige ziekenhuisopnames, samen met typische ziekenhuisverblijfkosten op 95 à 188 miljoen per jaar. Daarnaast zal de morbiditeit in de winter door de zachtere temperaturen afnemen. De vermeden koudegerelateerde kosten door de mildere winters worden halverwege de eeuw geschat op 1,76 tot bijna 5 miljard per jaar.