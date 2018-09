Klimaattop in San Francisco moet strijd tegen broeikasgassen versnellen TTR

Bron: Belga 0 Milieu Burgemeesters, gouverneurs, volksvertegenwoordigers en wereldleiders verzamelen vandaag in San Francisco voor de mondiale klimaattop, Global Climate Action Summit. De top heeft als doel om de wereldleiders aan te sporen om de strijd tegen broeikasgassen te versnellen in het kader van het klimaatakkoord van Parijs.

Parijs, Bonn, Peking, Kaapstad, Mexico, Tokio, regio's van verschillende continenten en Amerikaanse staten en steden die geleid worden door Democratische gouverneurs zullen vertegenwoordigd zijn op de top die drie dagen duurt. Ook CEO's van multinationals tekenen present. Zij zullen hun "groene" initiatieven voorstellen, waaronder groene elektriciteit, de ontwikkeling van elektrische wagens, het beter isoleren van gebouwen, aanzetten tot recycleren, de ontbossing beperken, enzovoort.

De bijeenkomst, die start net op een moment dat orkaan Florence de oostkust van het land bedreigd, wil aantonen hoe modelsteden en -regio's de tekorten van de VS op nationaal niveau kunnen overbruggen.

Doelstellingen

De VS, die na China de grootste uitstoter zijn van broeikasgassen, zullen de doelstellingen niet halen die Barack Obama had vastgelegd omdat zijn opvolger Donald Trump besloot uit het klimaatakkoord van Parijs te stappen. Dat blijkt uit een studie die vandaag gepubliceerd is. De uitstoot van koolstofdioxide en andere gassen zouden tegen 2025 verlaagd worden met 17 procent tegenover 2005, terwijl Obama een daling van 26 procent had vooropgesteld.

Als we tegen 2020 niet van richting veranderen, riskeren we desastreuze gevolgen. Antonio Guterres, de secretaris-generaal van de VN

Hoewel Trump de ernst van de zaak niet lijkt te willen inzien, zijn de duizenden afgevaardigden in San Francisco nog hoopvol. "De bedrijven, de staten en de lokale leiders nemen het heft in eigen handen", stelt Lou Leonard van WWF. "Toch zal ook het federale niveau uiteindelijk het tekort moeten inhalen", klinkt het.

De Verenigde Staten en de Europese Unie verminderen hun uitstoot, maar het gaat niet snel genoeg. China doet steeds beter zijn best, net zoals de rest van Azië, dat nog sterk afhankelijk is van fossiele brandstoffen.

Onderhandelingen

Alle landen moeten hun inzet verhogen om de vooropgestelde doelen van het klimaatakkoord van Parijs te halen, maar de onderhandelingen lijken in een impasse te zitten. "Als we tegen 2020 niet van richting veranderen, riskeren we desastreuze gevolgen", stelde Antonio Guterres, de secretaris-generaal van de VN, maandag nog.

De gouverneur van California, Jerry Brown, zal de top voorzitten en hij krijgt de hulp van de voormalige burgemeester van New York Michael Bloomberg, de Chinese onderhandelaar voor het klimaat Xie Zhenhua en Patricia Espinosa, secretaris-generaal van de Klimaatconferentie (UNFCCC).