Klimaattop in Polen: “Klimaatopwarming is een kwestie van leven of dood en we gaan de verkeerde richting uit” AW

03 december 2018

13u49

Bron: Belga 0 Milieu "We gaan helemaal niet de goede richting uit om de klimaatopwarming tegen te houden." Dat heeft secretaris-generaal Antonio Guterres van de Verenigde Naties, vandaag gezegd op de VN-klimaattop in het Poolse Katowice.

"Zelfs al zijn we getuige van de verwoestende impact van het klimaat die chaos veroorzaakt over de hele wereld, dan nog doen we niet genoeg, we gaan niet snel genoeg", zo zei Guterres. "De klimaatopwarming gaat sneller dan ons en we moeten die achterstand inhalen voordat het te laat is. Voor veel mensen, regio's en zelfs landen is dit al een kwestie van leven of dood".



"En daarom", zo ging Guterres verder, "is het zo moeilijk te begrijpen waarom we allemaal zo traag vooruitgaan, en dan nog in de verkeerde richting".

Protest

In de aanloop naar de top waren er klimaatoptochten in verschillende landen, zoals ook zondag in Brussel. De top in Polen is belangrijk omdat de uitvoering van het Klimaatverdrag van Parijs uit 2015 er in concrete regels moet worden gegoten.