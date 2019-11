Klimaatsverandering vormt gezondheid van kinderen die vandaag geboren worden ttr

14 november 2019

11u27 4 Milieu Als er niets gedaan wordt tegen klimaatsverandering, zal de gezondheid van kinderen die vandaag de dag geboren worden steeds meer bedreigd worden in de loop van hun leven, waarschuwen experten in een rapport dat vandaag werd gepubliceerd.

"Klimaatsverandering zal de gezondheid van een hele generatie definiëren", verklaart Nick Watts, arts en verantwoordelijke van het rapport dat enkele weken voor de klimaatconferentie (COP25) in Brits medisch tijdschrift The Lancet gepubliceerd werd.



Als er niets verandert aan de hoge CO2-uitstoot, en de klimaatsverandering hetzelfde tempo aanhoudt, zal een kind dat vandaag geboren wordt over 71 jaar in een wereld leven die gemiddeld 4 graden warmer is. Dat is een bedreiging voor zijn gezondheid in alle stadia van zijn leven, schrijven de auteurs.

Gevolgen

"Kinderen zijn bijzonder kwetsbaar voor gezondheidsrisico's die gelinkt zijn aan klimaatopwarming. Hun lichaam en immuunsysteem ontwikkelen zich nog, waardoor ze gevoeliger zijn aan ziektes en vervuilende stoffen", stelt de arts van het Instituut voor Wereldgezondheid van de universiteit van Londen. “De gevolgen voor hun gezondheid zullen heel hun leven blijven”, benadrukt hij. “Daarom is onmiddellijke actie van alle landen nodig om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.”

Het rapport is de versie van 2019 van een document dat ieder jaar door The Lancet gepubliceerd wordt. Het bevat 41 sleutelindicatoren over gezondheid en klimaatsverandering, en wordt gerealiseerd in samenwerking met 35 instituten, waaronder de Wereldgezondheidsorganisatie, de Wereldbank en verschillende universiteiten. Dit jaar ligt de focus op de gezondheid van de allerjongsten.

Volgens de onderzoekers is het cruciaal dat de bovengrens van 2 graden Celsius opwarming, zoals bepaald in het Akkoord van Parijs, minstens aangehouden wordt. Ze eisen dat de impact van klimaatsverandering op de gezondheid bovenaan de agenda staat van de COP25 begin december in Madrid.