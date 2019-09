Klimaatstaking brengt opnieuw wereldwijd mensen op de been HR

27 september 2019

16u57

Bron: Belga 0 Milieu Wereldwijd zijn vrijdag honderdduizenden mensen de straat op gegaan voor een beter klimaatbeleid. Vooral in Italië was de opkomst groot.

“We willen een hete pizza, maar geen hete planeet”, was op een van de spandoeken in Milaan te lezen. In de Noord-Italiaanse stad waren naar schatting 200.000 betogers bijeen. Volgens de organisatoren van de klimaatbeschermingsbeweging Fridays for Future waren in Rome ook meer dan 200.000 mensen de straat op gegaan. Het totale aantal demonstranten in het Zuid-Europese land lag op ongeveer 1 miljoen.

In Nieuw-Zeeland demonstreerden tienduizenden mensen voor het parlementsgebouw in de hoofdstad Wellington. Er waren ook protesten in Zuid-Korea, India en Bangladesh. In Den Haag protesteerden naar schatting van de organisatie ongeveer 35.000 mensen. In Stockholm, de woonplaats van de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg, kwamen volgens de organisatoren 60.000 mensen bij elkaar voor een protestmars. In totaal werden acties en bijeenkomsten gepland op meer dan honderd locaties in het land. Ook in andere delen van Scandinavië en onder meer in Duitsland, Spanje, Oostenrijk en Hongarije waren protesten.

De klimaatprotesten in augustus 2018 begonnen in Stockholm toen de destijds 15-jarige Greta Thunberg voor het Zweedse parlement verscheen met een protestbord met daarop “Schoolstaking voor het klimaat”. Zij riep politici op meer te doen voor het klimaat. Hieruit ontstond de internationale klimaatbeweging Fridays for Future. De beweging eist meer ambitie van politici in de strijd tegen de opwarming van de aarde en de dreiging van een klimaatramp.

Iets minder dan een maand geleden reisde Thunberg zelf met een zeiljacht over de Atlantische Oceaan naar de Verenigde Staten om verschillende klimaatbijeenkomsten te bezoeken. Afgelopen maandag hield ze een emotionele toespraak tijdens de VN-klimaattop in New York waarin ze zich krachtig uitsprak tegen de staatshoofden en regeringsleiders. Ze beschuldigde hen onder meer van het falen in de klimaatcrisis. In Stockholm kreeg ze woensdag de Alternatieve Nobelprijs voor haar inzet voor de bescherming van het klimaatbescherming.

Thunberg zelf zal later vandaag nog deelnemen aan een demonstratie in de Canadese stad Montreal.

