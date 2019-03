Klimaatspijbelen gaat wereldwijd: vrijdag acties in 100 landen, ook in België HA

13 maart 2019

14u25

Bron: IPS 0 Milieu De klimaatacties van spijbelende studenten verspreiden zich als een lopend vuurtje over de wereld. Vrijdag zijn in minstens 98 landen acties aangekondigd voor een ambitieuzer klimaatbeleid.

Van ’s werelds noordelijkste stad Longyearbyen tot Kaapstad in Zuid-Afrika en van Anchorage in Alaska tot de Japanse hoofdstad Tokio: overal ter wereld maken jongeren zich op om vrijdag de school te verlaten om op straat te komen voor het klimaat. De actie moet de grootste tot nog toe worden.

Op de website Fridays for the Future, die de acties bijhoudt, zijn al 1.325 acties geregistreerd in 98 landen.

Ook in ons land vindt vrijdag opnieuw een grote klimaatmars plaats: Global Strike For Future, georganiseerd door Youth for Climate, de actiegroep van Anuna De Wever en Kyra Gantois. Op de Facebookpagina van het evenement gaven al zo’n 7.300 mensen aan dat ze zullen deelnemen aan de betoging in Brussel. Ook elders in België zijn acties gepland.

Uniek

“De situatie die we vandaag zien is uniek”, zegt Linus Steinmetz, woordvoerder van Fridays for the Future. “We zijn de laatste generatie met een realistische kans om de klimaatcatastrofe te vermijden. Volgens het VN-klimaatpanel hebben we minder dan twaalf jaar om de nodige veranderingen in gang te zetten, maar we beschikken over de middelen.”

Greta Thunberg

De schoolstakingen vinden hun inspiratie bij het Zweedse meisje Greta Thunberg. Zij startte in september vorig jaar een wekelijkse staking op de trappen van het Zweedse parlement om te pleiten voor snellere klimaatactie. Thunberg is inmiddels uitgegroeid tot een icoon van de wereldwijde klimaatbeweging en krijgt veel lof voor haar onverzettelijkheid. Eerder deze maand nam ze in België nog deel aan de klimaatmarsen in Brussel en Antwerpen.

De klimaatspijbelaars eisen van hun regeringen dat die hun beleid helemaal in lijn brengen met Klimaatakkoord van Parijs, om de klimaatverandering “duidelijk onder de 2 graden” Celsius te houden.

Imminente crisis

George Bond, een 15-jarige student uit het Britse Dorset, vertelt dat hij van zijn regering verwacht dat ze de noodtoestand afkondigt en jonge mensen meer betrekt bij het beslissingsproces. “We leven in een staat van dreigende klimaatcrisis”, zegt hij. “We moeten dus onmiddellijke en drastische stappen nemen om de ecologische veranderingen die we in gang hebben gezet, terug te draaien.”

De beweging krijgt ook wereldwijd kritiek omdat ze kinderen zou aanzetten te spijbelen. Maar de spijbelaars zelf, die vaak te jong zijn om te stemmen, voeren aan dat het de enige manier is om hun stem te laten horen.

“De reden dat zoveel studenten zich bij het protest aansluiten, is dat ze hun geloof in de volwassen politici zijn kwijtgeraakt”, zegt Steinmetz. “We geloven niet meer in een echte verandering in het klimaatbeleid of in de toekomst voor onze generatie. Als volwassenen zich niet verantwoordelijk gedragen, zien we het als internationale jongerenbeweging als onze plicht om de stem van de redelijkheid te zijn.”