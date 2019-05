Klimaatspecialist hekelt beleid: “Na klimaatacties gaat men terug over tot orde van de dag” SPS

22 mei 2019

Klimaatspecialist Peter Tom Jones (KU Leuven) beschuldigt beleidsvoerders in dit land ervan "als een struisvogel de kop in de grond te steken voor de klimaatproblematiek en te denken dat de risico's op die manier vanzelf zullen verdwijnen". Tijdens een lezing in Leuven verwees hij onder meer naar de huidige kiescampagne "waar men na de klimaatacties van de voorbije maanden weer overgegaan is tot de orde van de dag".

Het klimaatprobleem is volgens Jones, die over de problematiek al ettelijke boeken schreef, acuter dan ooit. "Voor 2019 wordt een nieuwe stijging van de mondiale uitstoot van broeikasgassen verwacht met 3 procent. Als al de plannen die in 2015 werden afgesproken in het kader van het Verdrag van Parijs uitgevoerd worden, stevenen we af op een opwarming van meer dan 3°C tegen 2100, terwijl in Parijs overeengekomen werd om die onder de 1,5°C te houden. Hiervoor is het noodzakelijk dat we wereldwijd tegen 2040 CO2-neutraal worden en tegen 2050 klimaatneutraal voor alle uitgestoten broeikasgassen", aldus Peter Tom Jones.

Alhoewel ons land het Verdrag van Parijs ratificeerde, is het huidige Belgisch klimaatbeleid volgens Jones volstrekt ontoereikend om de afgesproken beperking van de klimaatopwarming tot maximum 1,5° C te halen. "Uit het zogenaamde NECP-rapport, dat ons land aan de EU overmaakte met daarin de geplande klimaatacties en het energiebeleid, blijkt dat er een megakloof bestaat tussen de reductie van broeikasgassen die ons land de komende jaren kan halen als het al deze plannen uitvoert en hetgeen nodig is om tegen 2040 en 2050 de vermelde doelstellingen te bereiken", aldus Peter Tom Jones.

Om het klimaatprobleem op te lossen, is volgens de klimaatspecialist, die ook meeschreef aan het recente rapport "Klimaat en duurzaamheid", een systeemtransitie vereist die ook alle problemen aanpakt waarmee ons ecosysteem kampt, zoals biodiversiteit en landgebruik. "Als we niets doen, kost dit op termijn wereldwijd een verlies van het BNP van 5 tot 20 procent, terwijl het slechts 1 procent BNP aan investeringen kost om die schade te voorkomen. Een klimaatbeleid zorgt in ons land bovendien voor extra jobs, properder lucht en vermindert onze afhankelijkheid van het buitenland op het vlak van materialen en energie", aldus Jones die tot slot opriep om net als het Britse parlement een 'klimaaturgentieverklaring' aan te nemen.