Klimaatakkoord van Parijs: Schwarzenegger heeft duidelijke boodschap voor Trump, maar nog meer voor de rest van de wereld sam

23u09

Bron: KameraOne 3

Arnold Schwarzenegger heeft een opmerkelijke toespraak gehouden in Parijs, voorafgaand aan de 'One Planet Summit'-klimaattop. De acteur en voormalig gouverneur van Californië legde uit dat, hoewel Donald Trump de Verenigde Staten heeft teruggetrokken uit het akkoord van Parijs, dat niet het einde van het verhaal is. "De private sector stapte er niet uit, de publieke sector stapte er niet uit, de universiteiten stapten er niet uit, de wetenschappers stapten er niet uit, de ingenieurs stapten er niet uit. Niemand stapte eruit. Donald Trump trok Donald Trump uit het akkoord van Parijs."

EPA