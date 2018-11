Klimaatactivisten betogen tegen huidig klimaatbeleid: met deze 5 makkelijke tips voer jij thuis actie Annick Wellens

30 november 2018

16u20 1 Milieu Zondag verzamelen enkele duizenden betogers voor een klimaatmars doorheen Brussel. Op dezelfde dag als de internationale klimaattop COP24 in Polen zullen ze het milieubeleid van Belgische politici aanklagen. Wie dit weekend niet in Brussel protesteert, kan met enkele handige tips thuis ‘actie voeren’.

Het protest tegen het klimaatbeleid komt er niet zomaar. Wetenschappers schetsen geen rooskleurig toekomstbeeld met 64 extra hittegolfdagen en een globale temperatuurstijging van 3,5 graden tegen het einde van deze eeuw. Extreem weer zou daarbij het nieuwe normaal worden. Daarom meldden enkele duizenden deelnemers zich aan op Facebook om te protesteren tegen het globale beleid. Maar zelf kan je ook al (kleine) dingen doen, met een tamelijk grote impact.



1. Drink geen flessenwater maar kraantjeswater

Al duiken er soms berichten op in de media over besmet kraantjeswater en lood in de leidingen, het kraantjeswater in Vlaanderen is van uitstekende kwaliteit. De Vlaamse Milieumaatschappij ziet daar samen met de verschillende watermaatschappijen op toe en voert jaarlijks verschillende controles uit. Kraantjeswater wordt overigens strenger gecontroleerd dan flessenwater.

Verder bespaar je door kraantjeswater te drinken zo’n 200 tot 300 euro per jaar en wordt er maar liefst 500 keer minder CO2 uitgestoten in vergelijking met één flesje water uit de winkel.





2. Gebruik een droogrek

Wist je dat een droogmachine het meest energieverslindende apparaat in huis is? Gebruik je zo’n trommel vier tot vijf keer per week, stoot je jaarlijks al snel ettelijke kilogram CO2 uit. Zelfs bij een duurzaam energielabel (A+++) gaan er makkelijk honderden euro’s energiekosten verloren aan de droogmachine, alsook vergroot je zo je ecologische voetafdruk.

Veel goedkoper én beter voor het milieu is een simpel droogrek. Zelfs in de winter duurt het hoogstens een dag voor de was droog is. Je hangt hem ’s morgens op en ’s avonds is het alweer klaar.

3. Kies voor voedsel van een lokale boerderij

Biologische voeding verkleint je impact omdat er onder andere geen vervuilende middelen gebruikt worden tijdens het groeiproces. Anderzijds kunnen groenten en fruit nog steeds van de andere kant van het halfrond afkomstig zijn. En dat maakt de ecologische impact alweer groter.



Koop dus beter lokaal. Er zijn intussen tal van originele initiatieven zoals Community Supported Agriculture (CSA-boerderijen). Dat zijn landbouwbedrijven in jouw buurt waar je zelf fruit, groenten en dierlijke producten kan selecteren, telen en oogsten. Dat gebeurt overigens ook op een biologische manier.

CSA staat synoniem voor een samenwerkingsverband tussen boer en klant waarbij klanten vooraf betalen om er vervolgens het hele jaar door groentjes en fruit op te halen. De groenten en het fruit zijn goedkoper omdat je ze bijvoorbeeld zelf plukt. Verder komen er geen kilometers transport aan te pas.



Ga je toch liever naar de winkel? Kies dan voor seizoensgroenten en –fruit.

4. Was je kleding niet te warm

Ook een wasmachine verbruikt heel wat energie. Maar gelukkig heb je daar zelf nog wat inspraak. Was je kleding bijvoorbeeld niet te warm. Wassen op dertig graden is veel zuiniger dan zestig graden. Op dertig graden wassen is overigens ook meer dan de helft goedkoper én je kleding zal minder snel versleten zijn.



Was altijd met een volle trommel en centrifugeer op de hoogste stand zodat de droogtrommel een overbodige luxe wordt. Verder is het aangeraden om de eco-stand te gebruiken (als die er is).

5. Reduceer je persoonlijke berg afval

Om papierverspilling tot een minimum te beperken, kan je enkele simpele stappen ondernemen. Vraag bijvoorbeeld online facturen en loonbrieven aan in plaats van papieren versies, lees het nieuws online en weiger reclame in je brievenbus.



Er zijn trouwens nog tal van andere tips! Ga bijvoorbeeld eens op reis in eigen streek, draag een trui in plaats van je huis warm te stoken en voorkom voedselverspilling. Alle kleine beetjes helpen toch?