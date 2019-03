Klimaatactiviste Greta Thunberg ontvangt Duitse Golden Camera-award kv

31 maart 2019

01u56

Bron: Belga 0 Milieu De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg heeft in Duitsland de Golden Camera-award gekregen voor haar activisme. Dat gebeurde zaterdagavond tijdens een plechtigheid op de Tempelhof-luchthaven in Berlijn. Thunberg was naar Duitsland afgereisd om er onder andere deel te nemen aan een optocht in de metropool. Ook had ze in het Instituut voor Onderzoek naar Klimaatimpact in Potsdam een ontmoeting met wetenschappers.

In een gepassioneerde toespraak naar aanleiding van de uitreiking riep de 16-jarige activiste op om dringend stappen te ondernemen tegen de klimaatopwarming en wees ze erop dat de wereld op een kruispunt is aanbeland. Ze riep ook alle beroemde personen op om hun stem te gebruiken om zo de nodige veranderingen te realiseren.

De Zweedse tiener blijft nog tot en met zondag in Berlijn. Zondagavond is ze, samen met verschillende prominente politici, te gast in de talkshow ‘Anne Will’, een van de belangrijkste actualiteitenprogramma's van Duitsland.