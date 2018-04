Klanten laten alle overbodige plastic achter in supermarkt tijdens eerste 'Plastic Attack' DCFS TMA

07 april 2018

15u46

Bron: eigen berichtgeving, Belga 16 Milieu Aan de AD Delhaize op de Anspachlaan in Brussel gaat momenteel de eerste plastic attack door. Inkopers strippen hun boodschappen van al het overbodige verpakkingsplastic en dumpen de overschot in een kartonnen doos aan de ingang.

Van plastic aardbeibakjes, tot het omhulsel van een quiche, alles wordt achtergelaten aan de supermarkt. Met de actie willen de burgers de onnodige verspilling van plastic verpakkingen aankaarten. Delhaize had zich tegen de actie voorbereid. De medewerkers delen gratis linnen zakken uit en plaatsten een grote kartonnen doos, waar de klanten hun plasticafval kunnen achterlaten.

"Het doel is dat de mensen zich ervan bewust worden dat er in elke winkel wel een vuilbak staat, en dat ze daar hun overbodige plastic verpakkingen kunnen achterlaten", vertelt Edwin Groenendijk, woordvoerder van de actie.

"We hebben dezelfde doelstelling, want Delhaize wil ook dat er minder plastic verpakkingen zijn", zegt Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver. "Daarvoor hebben we al meerdere initiatieven en delen we vandaag al katoenen zakjes uit voor fruit en groenten. We recycleren ook al 75 procent van het plastic", zegt Dekelver.

De secundaire verpakkingen, zoals die rond zes flessen spuitwater bijvoorbeeld, mag achtergelaten worden door de consument in de winkel. De primaire verpakking zoals die rond vleeswaren of kaas heeft een belangrijke rol en zorgt voor de houdbaarheid en voedselveiligheid. Die moet de klant wel meenemen naar huis.