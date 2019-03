Kever van amper halve centimeter groot verwoest honderden bomen in Limburg en Vlaams-Brabant SVM

08 maart 2019

16u30

Bron: Belga 0 Milieu Verschillende bossen in Limburg en Vlaams-Brabant krijgen het dit jaar extra hard te verduren door de letterzetter, een kever van amper een halve centimeter groot. Om het probleem op te lossen, zullen honderden getroffen fijnsparren gekapt moeten worden. Dat meldt onder meer Het Belang van Limburg.

De letterzetter dankt zijn opmars in heel Europa aan de klimaatopwarming en de droogtes die de laatste jaren onze contreien teisterden. "We hebben de afgelopen decennia heel wat droge jaren gekend. Denk maar aan 2001, 2003, 2011 en vorig jaar. En dat sneeuwbaleffect zorgt ervoor dat de bomen minder goed groeien en gevoeliger zijn", aldus Arthur de Haeck van het Instituut Natuur-en Bosonderzoek.

"De letterzetter profiteert ook van het feit dat de fijnspar niet echt gedijt in Vlaanderen. Het is een boomsoort die vooral voorkomt in een vochtig klimaat en in hoger gelegen regionen. Normaal vind je die dus niet in gebieden die beïnvloed worden door het zeeklimaat. Nu warmt het klimaat echter op, waardoor hij aantrekkelijker wordt voor de kever. Die heeft vooral een voorkeur voor verzwakte bomen."

Paringskamer

Hierdoor kan de kever zich onder de schors naar binnenboren en een paringskamer maken. In die kamer scheiden ze een chemische stof af die vrouwtjeskevers lokt. "Een paar wijfjes kunnen een boom binnendringen en eitjes onder de schors leggen. Per legsel kunnen zo’n honderd larven voorkomen. Dat worden hele kolonies die jaar na jaar groter worden. Als de verzwakte bomen opgesoupeerd zijn, gaan ze naar gezonde bomen", aldus de Haeck.

Onder meer in de bossen rond Pelt en Genk en in het Meerdaalwoud in Oud-Heverlee is het Agentschap voor Natuur en Bos begonnen met het kappen van de getroffen fijnsparren. In het Meerdaalwoud alleen al zou het gaan om drie procent van het woud. "De afspraak is dat er tijdig gekapt moet worden als het duidelijk is dat de bomen beschadigd zijn. Dat moet gebeuren voor eind maart. Dan moeten de beschadigde bomen afgevoerd zijn."

Inheemse soort

De gekapte fijnsparren worden het best vervangen door inheemse soorten. "Maar veel hangt af van de specifieke bodemomstandigheden, zoals de kwaliteit van de bodem, de hoogte van het grondwater en het bodemprofiel. Het credo is diversiteit in soorten, zodat het bos meer veerkracht krijgt. In het verleden werd alles op één soort gezet, en dat is fout”, besluit de Haeck.