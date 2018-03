Kernuitstap doet uitstoot energiesector sterk stijgen LVA

03 maart 2018

05u46

Bron: Belga 1 Milieu De kernuitstap doet de schadelijke uitstoot van de Belgische energiesector met 76 procent stijgen tegen 2025. Als er twee kerncentrales langer opblijven, zal de uitstoot tegen dan met 30 procent toenemen. Dat bericht De Morgen, die de nieuwste berekeningen van econoom Johan Albrecht (UGent) over de klimaatimpact van de kernuitstap kon inkijken.

Albrecht maakte de berekeningen twee weken geleden, op vraag van Marghem. Maar de minister vond dat ze de nieuwe cijfers niet moest overmaken aan het parlement, omdat ze alleen "een eerste indruk" geven en omdat Albrecht "geen klimaatexpert" is. Ze wacht nog op een rapport van haar administratie.

N-VA, de partij die twee kerncentrales langer wil openhouden, ziet in de cijfers haar eigen gelijk. "Deze berekeningen bewijzen wat wij al zo lang vertellen: de kernuitstap en het klimaat gaan heel moeilijk samen", zegt Bert Wollants van N-VA.

De klimaatbeweging blijft pleiten voor een sluiting van alle kerncentrales in 2025, zoals de wet bepaalt. "In tegenstelling tot kerncentrales zijn gascentrales wel complementair met zonne- en windenergie", zegt Mathias Bienstman van Bond Beter Leefmilieu.